Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Кому служит современная наука Доктор исторических наук о том, с чем связано появление цифровых денег. Как происходила трансформация мира
Фоторепортажи
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
40Comedy Wildlife Photography Awards
06:12 (мск), источник: Известия

Из них вышел долг: размер заимствований регионов опустился ниже 2 трлн

До такого уровня показатель не доходил с ноября 2014 года.

ЦБ: $ 63.9453   +0.10 € 70.2759   -0.32 ММВБ: $ 63.8550   -0.15 € 70.1750   -0.38
Источник: Известия

Хорошая конъюнктура, бюджетная дисциплина и меры Минфина позволили регионам отступить за критически важную отметку в 2 трлн рублей госдолга. По данным на 1 сентября 2019 года, объем задолженности субъектов РФ составил 1,995 трлн рублей (на 1 августа — 2,016 трлн рублей), следует из материалов финансового ведомства. До такого уровня показатель не опускался с ноября 2014-го.

На данный момент к категории с низкой долговой устойчивостью относятся только пять регионов.

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что к концу года уровень нагрузки может немного повыситься из-за увеличения расходов и необходимости гасить обязательства, однако коррекция будет небольшой.

Читайте также
С 30 тысяч самарцев «выбивают» миллиардный долг за тепло

Как рассказал «Известиям» первый замминистра финансов Леонид Горнин, большинство регионов справились с задачей снижения своих обязательств и выполнили все свои обещания, это устойчивая платформа для реализации национальных проектов.

— Для многих субъектов это были непростые решения, непростая реализация поставленной задачи за последние три финансовых периода, но мы смогли пройти опасную черту, — рассказал Леонид Горнин. — На данный момент соотношение госдолга к собственным доходам составляет 22,5%. Это очень хороший показатель, особенно учитывая, что он раньше доходил до 40%, что вызывало беспокойство.

Он сообщил, что благодаря таким устойчивым тенденциям, уже сейчас 68 субъектов могут увеличить государственный долг, не нарушая никаких условий в соглашениях, заключенных с Минфином, до 258 млрд рублей, больше чем на 15%.

Еще один позитивный момент: если раньше 15 регионов находились в красной зоне (задолженность свыше 100%), то сейчас остался только один — Мордовия — с госдолгом свыше 200%.

Перебрали

Больше трех лет политика заимствований регионов находится в центре внимания правительства. Как еще несколько лет назад отмечалось в материалах Минфина, в 2009—2015 годах субъекты активно наращивали долги, которые увеличились почти в четыре раза — с 0,6 трлн до 2,2 трлн рублей.

Читайте также
«Россия ведет себя как осажденная крепость». О чем говорит отрицательный чистый госдолг?

Всплеск заимствований пришелся на 2014 год, когда кризис и снижение доходов привели к тому, что госдолг регионов резко вырос на 20% и перешел критически важную отметку в 2 трлн рублей. Пиковых значений показатель достигал в 2017 году, когда он был в непосредственной близости к 2,5 трлн.

Еще в 2015 году Минфин призвал регионы к бюджетной дисциплине и выпустил рекомендации по политике заимствований, где определил риски и максимальные показатели задолженности. Так, ведомство призвало субъекты не превышать соотношение госдолга к доходной части бюджета в 50%, а лучше стремиться удерживаться в рамках 25%.

С 1 января 2018 года федеральный центр запустил программу реструктуризации долгов регионов, рассчитанную на семь лет.

Она предполагает, что в первые два года субъекты получают максимально льготные условия: в этот период им придется выплачивать всего 5% от задолженности.

Это позволяет направлять высвободившиеся средства на погашение более дорогого и краткосрочного коммерческого долга, инвестиционные, социальные и другие цели. Более того, если в 2018—2019 годах региональные власти обеспечат рост неналоговых доходов в свои бюджеты темпами не ниже инфляции, программа реструктуризации может быть продлена на срок до 12 лет. Это послужило хорошей мотивацией для глав субъектов.

Читайте также
Минэкономразвития предложило оставлять должникам прожиточный минимум

Время гасить

Старший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов «Эксперт РА» Гульназ Галиева объясняет снижение госдолга субъектов почти на 10% с начала года (на 1 января он составлял 2,206 трлн рублей) удачной конъюнктурой, которая позволила нарастить налоговые поступления, причем не только в федеральную казну, но и в региональные. Кроме того, эксперт отмечает успешное сжатие расходов.

— Новые заимствования не очень нужны, а старые потихоньку гасятся. В течение года регионы стараются экономить на расходах на обслуживание долга, поэтому погашают дорогие банковские кредиты с помощью дешевых казначейских либо остатков средств на счетах, которые могли сформироваться в результате профицитного исполнения бюджета по итогам года, — поясняет Гульназ Галиева.

Об этом же говорит и старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

— В целом регионы проводили более ответственную финансовую политику, агрессивно не наращивая долговую нагрузку и в то же время постепенно погашая задолженность перед коммерческими банками, благодаря чему региональный долг в целом снизился в первом полугодии, — отметил он.

Рост налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов позволит своевременно погашать долги.
Сергей Суверов
старший аналитик «БКС Премьер»

Процесс замещения дорогих и краткосрочных кредитов на более доступные заимствования успешно идет уже несколько лет. Если в начале 2015 года большая часть приходилась на коммерческие заимствования — 860,3 млрд рублей, а на ценные бумаги — всего 442,1 млрд рублей, то сейчас соотношение выглядит иначе — 404,7 млрд и 537,3 млрд рублей соответственно.

Читайте также
Долговая перезагрузка

Эксперты не исключают небольшой коррекции показателя госдолга в конце года.

— В IV квартале, когда нужно возвращать казначейские кредиты и финансировать большую долю расходов, регионы вновь прибегают к банковскому финансированию, — прогнозирует Гульназ Галиева. — В конце года традиционны не только пиковые расходы, но и заимствования.

Сергей Суверов из «БКС Премьер» также полагает, что в абсолютном выражении региональный госдолг еще может подняться. По его мнению, этот показатель способен опять превысить 2 трлн рублей.

— Регионы, у которых адекватная долговая нагрузка относительно регионального ВВП, могут вполне увеличить долги, в том числе выпустить облигации, спрос на такие активы у инвесторов есть, — подчеркнул аналитик.

Как считает Гульназ Галиева из «Эксперт РА», в этом году заимствования не должны быть активными, поэтому, скорее всего, в конце года показатель задолженности регионов будет близок к текущим значениям.

Читайте также
Пристав как банный лист: ФССП расширят полномочия

Занимать запрещается

Вследствие новаций в Бюджетном кодексе Минфин получил еще один рычаг воздействия на субъекты в вопросе заимствований. Благодаря поправкам в документ все регионы разделены на три группы по уровню долговой устойчивости.

— Для отдельных субъектов, где есть нестабильные проявления, будет ограничена возможность осуществлять заимствования. Один из главных критериев — уровень государственного долга, — напомнил Леонид Горнин.

В конце августа Минфин выпустил документ «О классификации субъектов РФ по группам долговой устойчивости». В список «отличников» вошли 37 регионов, отстающих — пять: Мордовия, Еврейская автономная область, Орловская и Псковская области и Республика Марий Эл.

Анна Каледина

 Голливуд для падших: в Грузии накрыли сеть салонов детского порно
Неспокойно в британском королевстве: как в стране готовятся к Brexit
Мадуро объявил о визите в Россию
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Украина хочет начать переговоры с Россией о морской границе
Церковный праздник в Петрозаводске отметили с «маски-шоу» (фото)
Украина оказалась втянута в президентскую кампанию в США
Здоровье
В России создали искусственное мясо После трёх серий экспериментов полного цикла была получена первая «котлета» постного фарша.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Новая «Ока»: как мог бы выглядеть автомобиль за 300 тысяч рублей Помните маленькую «Оку»? Для кого-то она была первым автомобилем, некоторые до сих пор продолжают ее эксплуатировать
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в эротических сценах Актриса появится в откровенных эпизодах в новой картине Клима Шипенко
Недвижимость
«Мусорный особняк» за 80 миллионов рублей снесут из-за жалоб соседей
Российские застройщики стали чаще банкротиться
Надо ли утеплять пластиковые окна?
Россияне начали отказываться от детей ради жилья
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок. А надо ли? 344
Какие любимые духи у Вас? 229
Кошка для снятия стресса? 176
не только смотрите, но и слушайте! 138
Леди
Мама Ксении Собчак повеселилась на дне рождения Кати Лель Звезды поздравили певицу с 45-летием.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь