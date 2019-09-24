Глава авиакомпании «Ямал» назвал публикации о проблемах с SSJ глупостью

10:43 (мск), источник: РИА Новости
«Я не буду это комментировать. Глупость очередная», — сказал Крюк РИА Новости во вторник по телефону.
Газета «Коммерсант» во вторник сообщила, что «Ямал» и холдинг «Аэропорты регионов», в концессии у которого находится воздушная гавань Нового Уренгоя, создали совместную рабочую группу для изучения случаев превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлетах и посадках. Датчики SSJ зафиксировали семь подобных фактов менее чем за три недели в
В ответном письме, о котором также сообщает издание, исполнительный директор аэропорта Роман Бочков утверждает, что обозначенный авиакомпанией участок ВПП «соответствует требованиям», это следует из итогов внеплановой проверки Ространснадзора.
Холдинг «Аэропорты регионов» и власти ЯНАО ранее подписали концессионное соглашение на проектирование, строительство, реконструкцию и использование аэропортового комплекса в Новом Уренгое. Проект предусматривает возведение нового пассажирского терминала, обустройство парковок и привокзальной площади, а также полноценную реконструкцию аэродрома. Завершить работы планируется до конца 2021 года. Объем инвестиций превысит 7,2 миллиарда рублей.
В июле холдинг сообщал, что предприятие «Уренгойдорстрой» в результате конкурсного отбора выбрано генподрядчиком реконструкции аэродрома воздушной гавани Нового Уренгоя. В рамках проекта по реконструкции аэродрома планируется обновить