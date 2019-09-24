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09:49 (мск), источник: Forbes

Сбербанк может запустить сервис продажи старых и новых автомобилей

Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, сообщили источники РБК. Банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка и предлагает им присоединиться к проекту, говорит один из собеседников издания. Другой это подтвердил и добавил, что на сайте будут представлены как новые, так и подержанные машины.

Источник: РИА "Новости"

«Сервис создается по аналогии с “ДомКлик” (сайт для продажи и аренды квартир, принадлежащий Сбербанку)», — отметил источник.

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Рынок автомобилей огромен и потому интересен Сбербанку, а продажи подержанных машин стабильнее новых, потому что не зависят от курса иностранных валют, говорит собеседник РБК на авторынке. Работа сервиса будет завязана на «дочку» Сбербанка — Сетелем Банк, который специализируется на автокредитовании, утверждает еще один источник издания.

В приложении «Сбербанк Онлайн» уже сейчас можно оформить автокредит. Скоро там появится и каталог автомобилей — предположительно, из сервиса «Авто.ру», пишет РБК.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

В случае создания нового сервиса Сбербанк покроет три основных рынка: потребительских товаров (через «Беру»), недвижимости (через «ДомКлик») и дорогих товаров длительного пользования (автомобили), заявил РБК старший менеджер департамента управления рисками «Делойт» СНГ Сергей Гришунин. От нового онлайн-магазина он сможет получать комиссионный доход и продавать дополнительные услуги — например, страхование, добавил эксперт. Конкурировать новый сервис Сбербанка будет не с автодилерами, а с онлайн-площадками, которые выступают посредниками, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев. Сейчас в России онлайн покупают в основном подержанные авто, добавил он.

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Рынок онлайн-продаж автомобилей показывает стабильный рост уже два года, заявил РБК директор по продажам «Авилон. Автомобили с пробегом» Антон Демкин. У новых авто больше шансов для продажи онлайн, не согласен гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Роста на рынке реализации новых автомобилей сейчас нет, сказал РБК председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер.

Сбербанк не вел переговоров с «АвтоСпецЦентр», утверждает Петрунин. Гендиректор CarPrice не ответил на вопрос. «Авилон» утверждает, что запрос не получал. Представители «Авто.ру», Avito и «Рольф» отказались от комментариев.

Ринат Таиров

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