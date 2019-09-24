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11:45 (мск), источник: ТАСС

«Ямал» подтвердил случаи перегрузок на шасси SSJ 100 при посадке в аэропорту Новый Уренгой

ТАСС, 24 сентября. Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили семь случаев повышения показателя вертикальных перегрузок нескольких самолетов SSJ 100 при взлетах и посадках. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, которое есть в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Газета «Коммерсантъ» во вторник сообщила, что авиакомпания «Ямал» зарегистрировала случаи превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлетах и посадках у самолетов SSJ 100 в аэропорту Нового Уренгоя.

Датчики якобы зафиксировали семь подобных фактов менее чем за три недели в августе — сентябре. Для изучения подобных случаев была создана рабочая группа, а также проведена проверка Ространснадзора.

«Для авиакомпании “Ямал” и для аэропорта Новый Уренгой безопасность является главным приоритетом в работе. По этой причине мы очень внимательно отнеслись к семи случаям повышения показателя вертикальных перегрузок на шасси нескольких воздушных судов RRJ-95 (сертификационное название самолета SSJ 100 — прим. ТАСС), эксплуатирующихся авиакомпанией “Ямал” и выполнявших взлетно-посадочные операции на ИВПП (искусственная взлетно-посадочная полоса — прим. ТАСС) аэропорта Новый Уренгой. Отметим, что, хотя показатели не превышали критический уровень, установленный производителем, была инициирована проверка всех факторов, которые потенциально способны повлиять на перегрузку шасси», — говорится в документе.

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В заявлении уточняется, что 12 сентября Ространснадзор провел внеплановую выездную проверку, которая не выявила никаких нарушений или отклонений в соблюдении норм транспортной безопасности в части состояния ИВПП. «Аэропорт Новый Уренгой по собственной инициативе обратился с запросом к другим авиакомпаниям, эксплуатирующим на рейсах в Новый Уренгой как RRJ-95, так и иные типы самолетов. Однако у других перевозчиков подобных перегрузок зафиксировано не было, что также исключает проблемы с взлетно-посадочной полосой», — пояснили в авиакомпании и аэропорту.

Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Новый Уренгой для детального изучения ситуации создали совместную рабочую группу. «В нее планируется включить производителя воздушных судов — АО «Гражданские самолеты Сухого», — говорится в заявлении.

Ранее во вторник в пресс-службе правительства региона ТАСС сообщили, что угрозы для эксплуатации самолетов SSJ 100 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Нового Уренгоя, крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа, нет. Аэропорт Нового Уренгоя осуществляет рейсы более чем по 40 направлениям и обслуживает около 1 млн пассажиров в год.

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