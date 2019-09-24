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12:28 (мск), источник: Life.ru

Банки избавляются от валюты. Что ждёт курс доллара

В августе банки на треть сократили валютные запасы. Экономисты считают, что эта тенденция может возобновиться в середине осени. Почему банки выводят доллары со счетов и как это отразится на курсе рубля?

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Источник: Maria Pagan/CC0

В августе банки начали активно тратить свои валютные запасы. Аналитики «Райффайзенбанка» подсчитали, что только за месяц они сократились более чем на 6 миллиардов долларов.

Так получилось, что активные траты валюты совпали с ослаблением курса рубля, который за месяц потерял 4%. Это было самое сильное падение с начала года.

— Дефицита валюты в банках сейчас нет, — отмечает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. — Впрочем, если подобные ситуации будут повторяться, то, безусловно, это скажется на курсе рубля: он начнёт слабеть. Что касается дальнейших перспектив российской валюты, то сейчас она чувствует себя довольно стабильно. Поддержку оказывают старт налогового периода и цены на нефть. Они подрастают на фоне опасений о сбоях в поставках Саудовской Аравии и обострения напряжённости на Ближнем Востоке.

Я думаю, что в ближайшее время волатильность продолжится и доллар будет колебаться в диапазоне 63,7−65 рублей.
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В августе, чтобы покрыть отток валюты с рынка, банки сокращали валютные резервы и забирали деньги с корреспондентских счетов банков-нерезидентов, поясняет Вячеслав Абрамов. По его словам, такая ситуация может повториться в середине осени на фоне нестабильности на мировых рынках. В этом случае аналитик ожидает постепенного ослабления российской валюты в сторону 67 рублей за доллар.

— В августе вкладчики-иностранцы, возможно, напуганные введением второго пакета санкций США по «делу Скрипалей», начали массово забирать свои валютные депозиты из банков, — говорит заместитель руководителя Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. — Однако санкции оказались намного мягче, чем ожидалось. Так что сентябрьская статистика, скорее всего, покажет, что отток валютной ликвидности из банков как минимум существенно замедлился.

С сентября рубль снова стал укрепляться. В целом с начала года он вырос на 6,7%. Так что августовская ситуация не смогла оказать существенного негативного влияния на курс рубля.

По прогнозам Натальи Мильчаковой, до конца сентября курс российской валюты не опустится ниже 67.

— В ближайшее время появятся условия для комфортных инвестиций в национальную экономику, что позволит компенсировать потери при массовом оттоке нерезидентов и поддержит политику дедолларизации, — говорит вице-президент «РФИ банка» Елена Чижевская. — Стоимость рубля при этом будет держаться на сегодняшних уровнях. Курсы валют, в частности доллара, будут расти, но апогей роста уже миновал и все последующие колебания будут незначительными.

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