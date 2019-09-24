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15:50 (мск), источник: РИА Новости

Операторы начали устанавливать оборудование в рамках закона о защите Рунета

СОЧИ, 24 сен — РИА Новости. Операторы связи приступили к монтажу оборудования, устанавливаемого в рамках закона об устойчивой работе Рунета, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах форума «Спектр-2019».

Источник: РИА Новости

По словам главы ведомства, тестирование аппаратуры начнется в одном из российских регионов — но не в Тюмени, как ранее писали СМИ — в конце сентября и продлится несколько недель.

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«Мы будем сначала проводить техническую проверку — влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально», — сказал он.

Жаров отметил, что есть техническое задание эксперимента, где прописаны параметры, которые должны быть достигнуты, и угрозы, которых не должно возникнуть. При этом в процессе участвуют как специалисты операторов связи, Роскомнадзора, ФСБ, ФСО, так и производители устанавливаемого оборудования.

Руководитель ведомства уточнил, что о результатах эксперимента расскажут в середине октября, а пока что он не может раскрывать всех подробностей.

По ту сторону баррикад находятся тоже высокотехнологичные группы программистов, которые тоже внимательно следят за тем, что мы делаем. Поэтому мое нежелание говорить обусловлено исключительно вопросами информационной безопасности.
Александр Жаров
глава Роскомнадзора

Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете в начале мая. Он направлен на то, чтобы защитить устойчивую работу интернета в России в случае появления угрозы его нормальному функционированию из-за рубежа, и вступит в силу в ноябре.

Документ предусматривает создание центра мониторинга и управления сетью, который будет координировать усилия операторов связи в непредвиденных случаях. Внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие закона. Информацию госорганов и госпредприятий дополнительно защитят шифрованием.

Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен заработают с 1 января 2021 года.

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