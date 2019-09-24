IKEA остановит рекламную кампанию на фоне критики Милонова

Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании. Изображения больше не будут показываться на рекламных носителях.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал рекламный слоган IKEA «Каждому свое», который используется в одном из российских магазинов, некорректным. Он отмечал, что «suum cuique (лат. “каждому свое”. — RNS) является латинским выражением, это старая фраза, однако в нынешнем прочтении она получила ассоциацию с Бухенвальдом». «В данном случае, конечно, использование подобного рода изречения, хоть напрямую и не нарушает закон, но является некорректным. Нужно учесть, что использование этого выражения в Древнем Риме уже, можно сказать, забыто и не так сильно воспринимается и ассоциируется, как с нацисткой Германией», — цитировало Милонова агенство «Москва».