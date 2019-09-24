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18:38 (мск), источник: RNS

IKEA остановит рекламную кампанию на фоне критики Милонова

Ритейлер IKEA остановит рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое», данное решение было принято после того, как в компании заметили обратную связь об интерпретации слогана, сообщили RNS в пресс-службе IKEA.

Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании. Изображения больше не будут показываться на рекламных носителях.
Пресс-служба IKEA

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал рекламный слоган IKEA «Каждому свое», который используется в одном из российских магазинов, некорректным. Он отмечал, что «suum cuique (лат. “каждому свое”. — RNS) является латинским выражением, это старая фраза, однако в нынешнем прочтении она получила ассоциацию с Бухенвальдом». «В данном случае, конечно, использование подобного рода изречения, хоть напрямую и не нарушает закон, но является некорректным. Нужно учесть, что использование этого выражения в Древнем Риме уже, можно сказать, забыто и не так сильно воспринимается и ассоциируется, как с нацисткой Германией», — цитировало Милонова агенство «Москва».

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