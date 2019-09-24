18:02 (мск), источник: Daily Storm
По Крымскому мосту проехал первый поезд — видео
Регулярное железнодорожное движение планируется запустить в декабре.
По Крымскому мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд. В поездке участвовали руководители строительства Крымского моста и журналисты. Пользователи YouTube и представители СМИ опубликовали кадры поездки. Регулярное движение поездов планируется запустить в декабре.
Журналисты «МК» запечатлели проезд через арку Крымского моста. Путь на дизельном поезде от таманского до керченского берега занял около получаса.
«Это тестовый проезд. Движение же планируется открыть в декабре 2019 года», — рассказал «Интерфаксу» владелец строившей мост компании ООО «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.
Руководитель строительства Александр Островский сообщил, что до запуска моста осталось завершить часть работ на железнодорожных путях. «А также работы с электрокабелями, освещением и окраской», — добавил он, цитата по РБК.
На мосту будут два железнодорожных пути с пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки. Расчетная скорость движения пассажирских поездов — 120 километров в час, грузовых — 80 километров в час.
10 сентября РБК писал, что претендентом на перевозки пассажиров по Крымскому мосту стала компания «Гранд Сервис Экспресс». «Предварительные оценки туристического спроса показывают, что организация пассажирского сообщения в Крым имеет значительный потенциал с точки зрения как роста пассажиропотока, так и востребованности сопутствующих сервисов», — сообщил представитель компании изданию.
Торжественное открытие автомобильной части Крымского моста прошло 15 мая. В церемонии участвовал президент России Владимир Путин. 1 октября 2018 года по автодорожной части моста было открыто движение для грузового транспорта. Железнодорожная часть моста составит 18,1 километра. Глава государства поручил правительству проработать проект строительства моста 19 марта 2014 года. 30 января 2015 года
Мария Поздеева