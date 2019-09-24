Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Кому служит современная наука Доктор исторических наук о том, с чем связано появление цифровых денег. Как происходила трансформация мира
Фоторепортажи
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
20:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Нефть испугалась дронов

Минэнерго обеспокоилось возможными атаками на объекты ТЭКа.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

После недавнего нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии Минэнерго РФ решило обезопасить объекты ТЭКа от возможных угроз, связанных с полетами беспилотников. Так, Минэнерго в 2020 году может подготовить законопроект, который запретит несанкционированные полеты беспилотников над отраслевыми предприятиями.

Минэнерго может подготовить законопроект о запрете несанкционированных полетов беспилотников над объектами ТЭКа, сообщила заместитель главы ведомства Анастасия Бондаренко. По ее словам, предложение о законодательном ограничении полетов поступило от компаний РФ.

Новость
Нефтяной рынок начало лихорадить после пожаров в Саудовской Аравии. Их устроили с помощью самой доступной технологии

«Мы уже понимаем, что, скорее всего, в планах на 2020 год у нас этот вопрос в качестве законодательного решения будет стоять», — сообщила Бондаренко (цитата по «РИА Новости»).

Тема ограничения полетов дронов на объектах ТЭКа уже звучала в высказываниях другого заместителя главы Минэнерго Андрея Черезова по итогам прошедшего в сентябре заседания рабочей группы по противодействию терроризму в сфере ТЭКа.

Поводом для обсуждения инициативы стали сентябрьские атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, в результате чего добыча нефти в стране сократилась примерно на 6 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, но США и Саудовская Аравия обвинили в нем Иран. Рынок стремительно отреагировал на инцидент: цена на нефть достигала $70 за баррель. После происшествия «Роснефть» заявила о готовности восполнить недостаток нефти из Саудовской Аравии для поставок в другие страны.

Крупные российские нефтекомпании сейчас и сами используют беспилотники — для мониторинга своих объектов с воздуха, геологоразведки и доставки небольших грузов в удаленные районы.

Справка
Почему Иран и Саудовская Аравия стали заклятыми врагами

Саудовская Аравия и Иран снова на ножах. Они уже давно считают друг друга противниками, но в последнее время ситуация стала гораздо более напряженной.

Дмитрий Козлов

Следите за развитием темы Атака дронов на Saudi Aramco
 Зеленский спровоцировал скандал в США
Сечин написал письмо Путину. Чем опять недоволен глава «Роснефти»
Песков объяснил слова Путина о «конце эпохи либерализма»
Финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года пройдет в России
Банки избавляются от валюты. Что ждет курс доллара
Что не так с речью Греты Тунберг в ООН? Объясняет экономист
Француженка обнаружила на кухне шедевр стоимостью 6 млн евро
Любимое мороженое Путина пойдет на экспорт
Опубликовано видео проезда поезда по Крымскому мосту
Здоровье
У Собчак разглядели экзематозный дерматит И вылечили от предположительной болезни.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Новый Nissan Patrol: первые фото и видео Nissan представил первые фотографии и небольшие видеоролики обновленного внедорожника Patrol
Кино
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале» Участие в вокально-музыкальном проекте «Щас спою» примут обычные люди, лишенные слуха и голоса
Недвижимость
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
Минфин выделил деньги на временное здание Госдумы
В Челябинске будут искать пивзавод на месте строительства дороги
Из мусора достали 700 млн рублей
Дети
38-летняя Дженна Деван станет мамой во второй раз Актриса и танцовщица ждет ребенка
Леди
Алла Пугачева вышла в свет в голубом брючном костюме и кедах Артистка выбралась в ресторан
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь