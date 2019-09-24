Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мнение рядовых американцев о теледебатах В предыдущих дебатах, которые проводились в июне и июле, участвовало 20 кандидатов, сейчас их уже 10
Фоторепортажи
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
20:16 (мск), источник: Секрет Фирмы

Любимое мороженое Путина пойдёт на экспорт

Кореновский молочно-консервный комбинат создаст цех для производства мороженого на экспорт. Ранее бренд предприятия «Коровка из Кореновки» несколько раз хвалил президент Владимир Путин.

29
фотографий
29
фотографий
29
фотографий

Российский лидер положительно отозвался о мороженом на авиасалоне МАКС в 2017 и 2019 годах. В марте 2018 года Путин назвал «Коровку из Кореновки» самым вкусным мороженым. После этого бренд вошёл в тройки лидеров на рынке мороженого в России.

Фоторепортаж
Путин — щедрая душа

Помимо холодного лакомства Кореновский молочно-консервный комбинат выпускает молоко, кисломолочную продукцию, масло, сгущенное молоко и другие продукты. Продукция компании представлена в 28 странах.

Холодное лето 2019 года привело к убыткам производителей сезонных товаров. Продажи мороженого упали на 23%. Падение спроса вышло ещё болезненнее на фоне рекордных продаж 2018 года во время чемпионата мира по футболу. Тогда зафиксировали самый высокий спрос на мороженое в России за последние 15 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Антон Иванов

Читайте также
Российские звёзды раскрыли размер своих пенсий
Песков объяснил слова Путина о «конце эпохи либерализма»
Финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года пройдет в России
Банки избавляются от валюты. Что ждет курс доллара
Что не так с речью Греты Тунберг в ООН? Объясняет экономист
Француженка обнаружила на кухне шедевр стоимостью 6 млн евро
Опубликовано видео проезда поезда по Крымскому мосту
Здоровье
У Собчак разглядели экзематозный дерматит И вылечили от предположительной болезни.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Новый Nissan Patrol: первые фото и видео Nissan представил первые фотографии и небольшие видеоролики обновленного внедорожника Patrol
Кино
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале» Участие в вокально-музыкальном проекте «Щас спою» примут обычные люди, лишенные слуха и голоса
Недвижимость
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
Минфин выделил деньги на временное здание Госдумы
В Челябинске будут искать пивзавод на месте строительства дороги
Из мусора достали 700 млн рублей
Популярные темы на «Детях»
Надо отдавать собаку 783
Фильм "Самая обаятельная и привлекательная". Что осталось за кадром. 420
Накатило 357
Бойтесь своих желаний. Дилемма о муках выбора. Нужен коллективный разум! 284
Леди
Алла Пугачева вышла в свет в голубом брючном костюме и кедах Артистка выбралась в ресторан
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь