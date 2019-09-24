20:16 (мск), источник: Секрет Фирмы
Любимое мороженое Путина пойдёт на экспорт
Кореновский
Российский лидер положительно отозвался о мороженом на авиасалоне МАКС в 2017 и 2019 годах. В марте 2018 года Путин назвал «Коровку из Кореновки» самым вкусным мороженым. После этого бренд вошёл в тройки лидеров на рынке мороженого в России.
Помимо холодного лакомства Кореновский
Холодное лето 2019 года привело к убыткам производителей сезонных товаров. Продажи мороженого упали на 23%. Падение спроса вышло ещё болезненнее на фоне рекордных продаж 2018 года во время чемпионата мира по футболу. Тогда зафиксировали самый высокий спрос на мороженое в России за последние 15 лет.
Антон Иванов