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10:40 (мск), источник: ТАСС

СМИ: новый крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыт в Пекине

Пропускная способность аэропорта составит около 45 млн пассажиров в год.

Источник: AP 2019

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире международных аэропортов Дасин был торжественно открыт в среду в Пекине. Как сообщило Центральное телевидение Китая, в церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

«Настоящим объявляю, что международный аэропорт Дасин официально открыт», — приводит ТВ слова Си Цзиньпина.

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Ранее сообщалось, что введение в эксплуатацию воздушной гавани запланировано на 30 сентября. Однако, как отмечается в репортаже, 25 сентября Дасин уже примет первые рейсы. Транспортное сообщение между центром китайской столицы и аэропортом — отрезок линии пекинского метро, а также шесть маршрутов городских автобусов (пять дневных и один ночной) — будут запущены 26 сентября.

Общий объем инвестиций в строительство аэропорта составил порядка 80 млрд юаней (около $11,7 млрд), что делает данный проект самым дорогостоящим в истории китайской гражданской авиации.

Дасин находится в 46 км к югу от центральной части Пекина. Введение в эксплуатацию воздушной гавани, которая в перспективе должна стать крупнейшей в мире, позволит оптимизировать потоки пассажиров. В репортаже также сказано, что новый аэропорт станет крупнейшим транспортным узлом для всего Северного Китая.

Согласно плану, на момент открытия пропускная способность воздушной гавани составит около 45 млн пассажиров в год, что поможет значительно снизить нагрузки на воздушное сообщение китайской столицы в период проведения в Пекине зимней Олимпиады в 2022 году. В 2025 году новый транспортный узел примет 72 млн, а в 2040 году — 100 млн человек.

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