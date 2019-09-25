Агенты вливания: как западные компании растут в России вопреки санкциям

C лета 2018 года, когда президент Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», правительство может вводить запреты на ввоз продукции и сырья, приостанавливать международное сотрудничество с недружественными странами, ограничивать участие иностранных компаний в приватизации и государственных закупках в России.
Тем не менее совокупная выручка 50 крупнейших иностранных компаний в 2018 году увеличилась на 10,2%, до 6,4 трлн рублей (в 2017-м она выросла на 3,3%). Лидерами роста стали китайская Huawei Technologies (выручка за год выросла на 114%) и японские Mitsubishi Motors (100%) и Komatsu (37,7%).
Подразделение Apple в России опережает технологического гиганта из Китая по выручке, но сильно проигрывает ему по показателю роста: продажи «яблочной» техники на российском рынке увеличились за год на 30%. В 2017 году, для наглядности, Huawei в России вырос на 70%, а Apple — на 23%.
В топ-50 нашего рейтинга присутствуют 10 компаний из США — у американцев среди крупнейших иностранных компаний самое большое представительство. Именно Соединенные Штаты, с которыми идет уже почти холодная война, в 2018 году, впервые с 2013 года (до крымских событий), стали лидерами по количеству прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в России. Правда, речь идет о количестве проектов. По данным Ernst & Young, американские компании вложились в 33 проекта (годом ранее — в 19). Китайские инвестиции сократились с 32 проектов до 19.
Больше всего иностранные компании вкладывались в промышленность, торговлю и логистику. На четвертом месте инвестиции в исследования и разработки, на этом направлении фиксируется рост в два раза (12 проектов).
Больше всего в топ-50 иностранных компаний в России промышленных предприятий. В список входит 12 автомобилестроительных компаний, еще восемь представляют пищевую промышленность. Аутсайдер 2017 года Volkswagen Group (минус 18%) за прошедший год значительно улучшил свои позиции на российском рынке: выручка немецкого концерна в 2018 году выросла почти на 22%, до 289,2 млрд рублей.
На этот раз самые плохие результаты у Procter & Gamble (минус 25,7%), Mars (минус 8,3%) и у лидера рейтинга Auchan Holding (минус 8%). У его конкурента из Германии Metro AG — минус 6%.
Из 50 компаний выручка снизилась у семи, годом ранее сокращение было у пятнадцати.
Самой зависимой от российского рынка компанией по-прежнему остается финская Nokian Tyres, у нее российская доля в глобальной выручке составляет 43,5% (годом ранее было 46%). На втором месте табачный гигант Japan Tobacco International (24%), на третьем — финская энергетическая компания Fortum (19%).
Совокупно 50 крупнейших иностранных компаний в России заработали в 2018 году на 588 млрд рублей больше, чем в 2017-м.
Российский закон «О мерах воздействия на недружественные действия…» в отношении западных стран пока ни разу применен не был.
Как считали
В список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. Они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2018 году. В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании.
Forbes не включал в список банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании из-за их существенных отличий от торговых и промышленных компаний в бизнесе и бухгалтерском учете.
Не учитывались и компании, деятельность которых сводится к управлению активами.
За основу оценки выручки взяты сведения, официально предоставленные компаниями, их годовые отчеты с консолидированной выручкой российских активов, данные, представленные в системе СПАРК.
При отсутствии официальной информации взята расчетная оценка, основанная на данных о финансовом положении головной компании и подразделений.
Выручка указана в рублях, а выручка в других валютах пересчитана по средним курсам за 2018 год.