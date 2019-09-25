Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Никаких выплатКак работодатели обманывают при увольнении
Фоторепортажи
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
14:43 (мск), источник: ТАСС

В Росстате заявили, что данные о сентябрьских увольнениях являются прогнозом

Как отмечается в сообщении службы, корректнее анализировать уже случившиеся увольнения.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Данные о возможных увольнениях 51,6 тыс. человек являются прогнозными, а не планируемыми и составляют менее 0,1% работающих граждан. В этой связи корректно анализировать уже случившиеся увольнения, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Росстата.

Читайте также
Никаких выплат. Как работодатели обманывают при увольнении

В среду газета «Известия» сообщила, что по данным статистического ведомства, до конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян.

По данным издания, наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающим производством, — 12,6 тыс. человек, в отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения — 7,7 тыс. человек, а в сфере образования без работы могут остаться 5,2 тыс. работников.

«Это прогнозные цифры, а не планируемые решения. В действительности, далеко не все предприятия прибегают к увольнениям», — пояснили в Росстате. В ведомстве подчеркнули, что приведенные цифры — 51,6 тыс. человек составляют «менее 0,1% от работающих».

 Зачем советский ученый предлагал взорвать на Луне атомную бомбу
В первый же день фестиваля случился казус, новый фильм "Зеровилль" убрали из конкурса
Путин заверил Мадуро в поддержке легитимных властей Венесуэлы
В костромском лесу нашли свалку денег
Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками
СМИ узнали подробности извинений Зеленского перед Кадыровым
Как выглядит «крупнейший аэропорт в мире» (фото)
Греф предрек первую революцию госуправления
Разгадана одна из главных тайн Мачу-Пикчу
Здоровье
У Собчак разглядели экзематозный дерматит И вылечили от предположительной болезни.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые подробности от ГИБДД Стали известны примерные сроки, когда вопрос о снижении так называемого «нештрафуемого порога» будет вынесен на обсуждение законодателей
Кино
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале» Участие в вокально-музыкальном проекте «Щас спою» примут обычные люди, лишенные слуха и голоса
Недвижимость
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
За ипотеку под 2% в квартирах обяжут жить
Популярные темы на «Детях»
Рим 312
Ревность взрослого ребёнка 286
Дети и гаджеты: неожиданный аспект 234
Мы друг друга не понимаем 232
Леди
«Женщина-солнце»: Татьяна Буланова вышла на сцену в ярком платье Звезда восхитила сеть ярким образом.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь