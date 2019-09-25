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15:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками

Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BrandMonitor, которая занимается защитой интеллектуальной собственности и борьбой с контрафактом. Его материалы поступили в редакцию «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

В августе 2019 года специалисты подсчитали, что рынок продажи кроссовок в стране составляет 234 миллиарда рублей. Из них около 77 миллиардов (почти 33 процента) приходится на нелегальный оборот. При этом большую часть подделок (70 процентов) реализуют в торговых центрах и на рынках, а оставшуюся — в интернете.

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Цена на поддельные кроссовки составляет примерно 2−2,9 тысячи рублей, в то время как брендовый оригинал в среднем стоит в два раза больше. Чаще всего дешевые реплики покупает молодежь в возрасте до 24 лет. Кроме того, 38 процентов делают это намеренно, поскольку не могут позволить себе оригинальную пару.

Половина участников опроса BrandMonitor заявили, что могут определить подделку при покупке в интернете. Эксперты отмечают, что 30 процентов приобретают такую обувь по незнанию.

В декабре 2018 года «черный реселлер» (человек, который продает подделки вещей под видом оригиналов) раскрыл, кто из российских знаменитостей носит реплики брендовых вещей и как работает рынок подделок. По его словам, в основном жертвами становятся московские школьники, у которых много денег и которые не проверяют бирки. Однако среди обманутых «черным реселлером» также значатся знаменитости: например, певец Филипп Киркоров, фигурист Евгений Плющенко, диджей Slava Gee и некоторые участники лейбла Black Star.

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