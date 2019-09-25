Путин: ЦБ немножко подкрутил макроэкономические показатели

«Центральный банк в ожидании этих 700 млрд [руб. ] немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей», — высказал мнение Владимир Путин.
ЦБ отказался от комментариев.
Министр экономического развития Максим Орешкин предположил, что уже в начале октября инфляция будет ниже целевого значения в 4%. «Она уйдет где-то примерно до 3,6% в этом году и ниже 3% в I квартале следующего года», — сказал министр: инфляция снижается даже быстрее, чем он ожидал в июне.
«Если говорить про бюджетные расходы, то у нас, как правило, это в основном расходы капитального характера. Они как раз на краткосрочную инфляцию оказывают не лучшее влияние. Все текущие расходы у нас выполняются полностью по графику и поэтому в части текущих расходов, в части потребительского спроса бюджет профинансировал все, что должен был профинансировать. Действительно, есть определенный навес, это действительно проблема, но наша оценка — влияние этого фактора на инфляцию ограничено», — пояснил Орешкин.
Путин в ответ призвал не забрасывать деньгами отрасли, если они к «чему-то не готовы»: «Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не приведет просто к повышению цен».
«Есть риски не ускорения, а замедления экономики в ближайшие 12 месяцев», — продолжал министр Орешкин и назвал один из его признаков: в России видна проблема замедления кредитной активности банков. Это внутренняя краткосрочная проблема, считает он, речь идет не о сокращении кредитования населения, что было бы правильным трендом, а, к большому сожалению, о серьезном замедлении активности по другим направлениям кредита.
Например, рост ипотечного портфеля за 12 месяцев замедлился с 1,3 трлн до 1,1 трлн руб., привел пример министр Орешкин: «Это происходит на фоне замедления других видов кредитования». Минэкономразвития считает необходимым проведение структурной кредитной политики, способствующей перераспределению кредитного предложения от необеспеченного потребительского кредитования в пользу корпоративного и ипотечного, сообщил он.
По словам Орешкина, Минэкономразвития составило план долгосрочного экономического роста, в настоящее время согласовывает его с ЦБ и администрацией президента. Среди наиболее важных пунктов этого плана министр назвал активизацию инвестиций на региональном уровне: министерство предлагает, в частности, «умное снижение налога на прибыль» для компаний, которые инвестируют. По словам Орешкина, понятие инвестиционной налоговой льготы уже есть в Налоговом кодексе, право предоставлять такую льготу дано регионам, но они им не пользуются. «В первый-второй год происходит выпадение доходов регионов, увеличение бюджетного дефицита. Это обстоятельство не всегда согласуется с Минфином с точки зрения межбюджетных соглашений. А во-вторых, регионы боятся брать на себя этот краткосрочный риск, опасаясь, что не сумеют пройти период выпадения доходов. А когда доходы уже по новому тарифу начнут поступать, к сожалению, у руля могут оказаться другие главы регионов», — отметил он.
В конце августа Минэкономразвития обнародовало новый макроэкономический прогноз на срок до 2024 г. В нем снижен прогноз инфляции на текущий год с 4,3 до 3,8% и на 2020 г. — с 3,8 до 3%. В начале сентября ЦБ также снизил прогноз инфляции в России на 2019 г. с 4,2−4,7% до 4−4,5%, но оставил в силе прогноз в 4% на 2020 г. Расхождение между прогнозами Минэкономразвития и ЦБ на 2020 г. составляет 1 процентный пункт.