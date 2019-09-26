Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Никаких выплатКак работодатели обманывают при увольнении
Фоторепортажи
40Comedy Wildlife Photography Awards
9Противный ветер
09:42 (мск), источник: РИА Новости

В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эксперты предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением на дорогах и сугробами, передает RT со ссылкой на работу специалистов из РосдорНИИ.

Источник: РИА Новости

В исследовании отмечается, что снег с проезжей части в России вывозится недостаточно быстро. Это замедляет движение автомобилей и ведет к увеличению числа пробок. Для решения этой проблемы эксперты предложили использовать так называемые теплые дороги: то есть укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ). Таким образом снег и лед будут таять быстрее. Его можно укладывать как вдоль краев проезжей части, так и по всей ширине дороги.

Новость
10 вещей, которые спасут вас от непогоды и осенней хандры

В исследовании говорится, что электропроводящий бетон будет безопасен для пешеходов и водителей за счет защитного слоя, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская считает, что ЭПБ можно использовать локально, когда ситуация критическая. Она объясняет это тем, что использование обыкновенного электричества может обойтись дорого.

«Но если будут применяться новейшие технологии, например, альтернативные источники энергии, то это вполне может быть успешным», — заключила Ирбитская.

 Зеленский в ООН обвинил Россию в войне против Украины
Синоптики дали точный прогноз на октябрь
Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Боец MMA умерла в 32 года
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Прокуратура назвала незаконными «звонки для учителя»
Саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Здоровье
Житель Одинцова умер в попытке излечиться тренажером для шеи Попытки избавиться от болей в спине стоили жизни 33-летнему жителю подмосковного Одинцова.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые подробности от ГИБДД Стали известны примерные сроки, когда вопрос о снижении так называемого «нештрафуемого порога» будет вынесен на обсуждение законодателей
Кино
Звезда «Сватов» рассказал о съемках седьмого сезона Федор Добронравов сообщил, что половина порции новых эпизодов уже готова
Недвижимость
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
За ипотеку под 2% в квартирах обяжут жить
Дети
Татьяну Навку заподозрили в беременности Поклонники решили, что фигуристка станет мамой в третий раз
Леди
«Как будто 18 лет»: Ходченкова и Гагарина на модной презентации Артистки показали модные образы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь