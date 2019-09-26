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09:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников

Российское правительство в 2020—2022 годах выделит чиновникам около 9,5 миллиарда рублей субсидий на приобретение жилой недвижимости, сообщает ТАСС со ссылкой на проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов.

Источник: Агентство «Москва»

Три следующих года из бюджета будут направлять по 3,157 миллиарда на единовременные жилищные субсидии федеральным государственным гражданским служащим, следует из документа.

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Кроме того, согласно проекту бюджета, правительство планирует ежегодно выделять по 260,6 миллиона рублей на мероприятия по профессиональному развитию чиновников.

Проект федерального бюджета России на 2020 год был опубликован 25 сентября. В бюджете предусмотрен профицит на следующий год в объеме 876,051 миллиарда рублей (0,8 процента ВВП). Инфляция спрогнозирована на уровне не выше 3 процентов.

Ранее в сентябре Минстрой порекомендовал увеличить среднюю стоимость квадратного метра жилья в Москве и ряде других регионов в четвертом квартале 2019 года. Речь идет о показателе, используемом для расчета социальных выплат льготникам, которые могут купить или построить жилье с использованием средств федерального бюджета.

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