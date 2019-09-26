Банкам могут разрешить запрашивать кредитный рейтинг клиентов без их ведома

Кредитная история состоит из четырех частей: титульной (например, ФИО, паспортные данные), основной (в том числе место регистрации и сумма обязательств), дополнительной (данные о кредиторах) и информационной (сведения о кредитных договорах), поясняют «Ведомости». Получить доступ ко всем четырем частям банки могут только с письменного согласия клиента.
Скоринговый балл, который каждое бюро кредитных историй рассчитывает по-своему, ни в одну из категорий не входит, сказал газете управляющий партнер «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников. Этот показатель предлагают включить в информационную часть, доступную банкам, утверждает один из источников газеты.
Центробанк хочет облегчить оценку заемщиков, раскрытие дополнительной информации по ним может сократить риски необеспеченного кредитования, сказал «Ведомостям» Емельянников. Процедура подачи кредитной заявки упростится, добавил начальник управления анализа рисков «Хоум кредита» Константин Зимин. Скоринговый балл позволит формировать адресные предложения клиентам, отметил директор департамента аналитики и развития розничного бизнеса Московского кредитного банка Рустам Идрисов.
Опция будет востребована банками и поможет кредитованию, считает гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович. Скорость и точность оценки кредитоспособности заемщиков вряд ли изменятся, скептичен гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. «Потребители же будут получать от банков меньше предложений (звонки, sms) с предложением кредита», — считает он.