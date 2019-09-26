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15:50 (мск), источник: Forbes

Банкам могут разрешить запрашивать кредитный рейтинг клиентов без их ведома

Банк России подумывает над тем, чтобы разрешить банкам запрашивать скоринговые баллы заемщиков в бюро кредитных историй без согласия клиентов, сообщили источники «Ведомостей». Они утверждают, что такая идея поднималась на встрече банкиров с Центробанком в ассоциации «Россия», которая прошла 3 сентября. Это была инициатива банков, говорит один из собеседников газеты. Представитель ЦБ сказал изданию, что вопрос находится в стадии обсуждения.

Источник: Reuters

Кредитная история состоит из четырех частей: титульной (например, ФИО, паспортные данные), основной (в том числе место регистрации и сумма обязательств), дополнительной (данные о кредиторах) и информационной (сведения о кредитных договорах), поясняют «Ведомости». Получить доступ ко всем четырем частям банки могут только с письменного согласия клиента.

Скоринговый балл, который каждое бюро кредитных историй рассчитывает по-своему, ни в одну из категорий не входит, сказал газете управляющий партнер «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников. Этот показатель предлагают включить в информационную часть, доступную банкам, утверждает один из источников газеты.

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Центробанк хочет облегчить оценку заемщиков, раскрытие дополнительной информации по ним может сократить риски необеспеченного кредитования, сказал «Ведомостям» Емельянников. Процедура подачи кредитной заявки упростится, добавил начальник управления анализа рисков «Хоум кредита» Константин Зимин. Скоринговый балл позволит формировать адресные предложения клиентам, отметил директор департамента аналитики и развития розничного бизнеса Московского кредитного банка Рустам Идрисов.

Опция будет востребована банками и поможет кредитованию, считает гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович. Скорость и точность оценки кредитоспособности заемщиков вряд ли изменятся, скептичен гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. «Потребители же будут получать от банков меньше предложений (звонки, sms) с предложением кредита», — считает он.

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Ринат Таиров

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