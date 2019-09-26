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15:53 (мск), источник: RNS

Кудрин заявил об отсутствии бедных пенсионеров в России

В России пенсионеры выведены из группы бедных граждан, поскольку им государство всегда доплачивает до прожиточного минимума пенсионера, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.

Источник: Reuters

«Благодаря ранее принятому закону о пенсиях…(принятому. — RNS) много лет назад, у нас пенсионеры не попадают в число бедных, поскольку им всегда есть доплата до прожиточного минимума пенсионера, то есть пенсионеры у нас выведены из группы бедных раз и навсегда», — заявил Кудрин.

Ранее Минфин опубликовал проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021−22 годов. Согласно документу, прожиточный минимум пенсионера в России в 2020 году составит 9 311 руб.

Согласно бюджету на 2019 год, прожиточный минимум пенсионера в России установлен на уровне 8 846 руб.

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