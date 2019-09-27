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01:59 (мск), источник: Коммерсантъ

РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется экс-глава Nokia в России

Для реализации закона «о суверенном рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая будет внедрять системы фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях российских операторов связи. Компанию возглавил экс-глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов, сообщают источники РБК.

Источник: Reuters

«В рамках пилотного проекта ГРЧЦ (ФГУП «Главный Радиочастотный Центр».— «Ъ») планирует до конца 2019 года полностью покрыть системами DPI весь Уральский федеральный округ. Интегратором назначена ДЦОА — она занимается поставкой и внедрением DPI на сетях всех операторов, оборудование разработано компанией «РДП. РУ», — сказал источник.

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По словам собеседников РБК, оборудование от «РДП. РУ» устанавливают на сетях всех крупнейших операторов связи в Уральском федеральном округе, оно уже установлено в Екатеринбурге.

Предполагается, что будет использоваться устройство EcoNATDPI. Оно позволит фильтровать трафик и решать вопрос с нехваткой IPv4-адресов. В пилотном проекте задействованы «Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «ЭР-Телеком Холдинг» и «Екатеринбург-2000». Тестирование в основном затрагивает пользователей домашнего интернета. Одновременно с установкой DPI на сетях операторов предусматривают резервную схему работы — механизм Bypass.

Затраты на реализацию пилота финансируются из бюджета ГРЧЦ, уточнили источники.

Правительство РФ 25 сентября внесло изменения в положение о Роскомнадзоре, расширив его полномочия в рамках закона о «суверенном рунете».

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Согласно изменениям, Роскомнадзор сможет централизованно управлять сетью связи общего пользования в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности ее функционирования на территории РФ.

Глава ведомства Александр Жаров еще в сентябре говорил, что в случае принятия закона Роскомнадзор проведет с операторами связи пилотные испытания по исполнению его требований. Президент России Владимир Путин подписал закон 1 мая этого года, закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года (за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года).

Закон предполагает, что в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования».

Блокировкой запрещенного контента будет заниматься Роскомнадзор.

Позже участники рынка и РСПП раскритиковали ряд проектов нормативных актов, подготовленных Минкомсвязью для реализации закона. Эксперты высказали мнение, что ряд прописанных в документах правил может привести к снижению скорости доступа к сайтам и значительно увеличить затраты операторов.

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