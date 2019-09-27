09:10 (мск), источник: РИА Новости
Медведев поручил проработать переход на новую потребительскую корзину
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
«Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минфину России проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения», — говорится в поручениях Медведева по итогам общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог» телеканала «Россия-24».
Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщал, что пересмотр потребительской корзины с 1 января 2021 года приведет к росту минимального размера оплаты труда. По его словам, конец этого года и следующий год должны стать временем, когда будет принята новая потребительская корзина.
Топилин отмечал, что будут актуализированы требования к наполнению корзины по продуктам питания. По его словам, к концу 2019 года надо окончательно определиться с этим вопросом.