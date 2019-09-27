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17:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Новые власти Украины разъярили МВФ

Намеки новых властей Украины на возможный компромисс с олигархом Игорем Коломойским по поводу Приватбанка сильно возмутили Международный валютный фонд (МВФ). Эта ситуация может лишить Киев не только помощи МВФ, но и в целом политической и военной поддержки на Западе, пишет The Economist.

Источник: Reuters

Как напоминает автор материала, Коломойский оспорил национализацию принадлежавшего ему банка в суде, и теперь экс-глава украинского Центробанка Валерия Гонтарева вызвана на допрос в Киев.

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Сама Гонтарева, обвинившая Приватбанк в создании финансовой пирамиды и стоявшая за решением о национализации, после отставки проживает в Лондоне. В последнее время с ней были связаны несколько инцидентов. Сначала бывшую главу ЦБ сбила машина, а затем на Украине сожгли автомобиль ее сына и подожгли ее дом.

Издание указывает, что Зеленского еще до выборов подозревали в близких связях с Коломойским. После его победы олигарх, скрывавшийся за рубежом, вернулся на Украину, а его бывший адвокат Андрей Богдан возглавил офис президента.

Слабые результаты в борьбе с коррупцией, а также сильное влияние на экономику страны олигархов и госкомпаний стали главным поводом для критики Украины со стороны миссии МВФ, которая работала в республике с 10-го по 26 сентября. Киев пытался договориться о новой программе финансовой поддержки, но не получил ее. Также в отчете фонда по итогам работы нет информации о том, будет ли выделен новый транш в рамках программы, одобренной в декабре прошлого года.

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