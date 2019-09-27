19:48 (мск), источник: RNS
США рассматривают блокировку всех американских инвестиций в Китай
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант блокирования любых американских инвестиций в Китай, пишет CNBC со ссылкой на источник.
«Белый дом рассматривает вариант блокирования всех инвестиций США в Китай, заявил CNBC осведомленный источник. Обсуждение (этого вопроса. — RNS) находится на предварительных стадиях», — говорится в заметке.
Он добавил, что решений по этому вопросу не принято и до этого еще далеко.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что чиновники администрации Трампа обсуждают варианты ограничения вложений американских инвесторов в Китай.
«Среди вариантов администрация Трампа рассматривает: делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничение доступности США для рынка Китая через государственные пенсионные фонды», — говорится в сообщении в Twitter Bloomberg Markets.
Агентство отмечает, что обсуждение упомянутых вариантов происходит на фоне переговоров между Вашингтоном и Пекином по поводу потенциального «перемирия в торговой войне», которая длится уже больше года. Кроме того, Китай сейчас как раз снимает ограничения на иностранные инвестиции в свои финансовые рынки.