Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: отгадайте страну по сувенируСможете ли вы определить, куда нужно поехать, чтобы привезти тот или иной сувенир?
Фоторепортажи
32Названы победители главного конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year 2019
21«Зима ворвалась без предупреждения»
28 сентября, источник: Газета.Ру

Цыгане и разруха: почему болгары бегут из страны

Хотя Болгария уже более 10 лет является членом ЕС, по стране этого не скажешь. Мелкая торговля, раздолбанный асфальт и цыганские кварталы — вот что видят туристы.

Из-за высокой коррупции субсидии ЕС не помогают экономике, а охлажденные отношения с Россией не дают активно развивать экспорт. После 2014 года многие российские сограждане уже больше не интересуются покупкой недорогих апартаментов у Черного моря.

Новость
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть

Более 10 лет назад Болгария вошла в Европейский союз. Однако, попадая в эту страну, ощущаешь себя, как будто бы в каком-то государстве СНГ, а не в Европе. Типичная картина: большое количество недостроя и таблички «Продается», раздолбанный асфальт в заплатках, даже в районе элитного курорта «Солнечный берег», мелкая неофициальная торговля, которая настолько сильно оккупировала центральные улицы включенного в ЮНЕСКО города Несебр, что разглядеть исторические памятники сложно.

К тому же прибавляет специфический южный колорит стране обилие цыган. В отдельных районах «культурной» столицы страны — Пловдива — так и вовсе есть цыганские кварталы, рядом с которыми обычные болгары стараются не селиться и в целом туда не ходить.

По словам экспертов, экономика страны находится в очень противоречивой ситуации. С одной стороны, с 2016 года фиксируется увеличение объема номинального ВВП.

Рост экономики незначительный, но стабильный.

Как отмечает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров, во втором квартале 2019 года экономика прибавила 3,5%.

Макроэкономические показатели Болгарии также в целом неплохие — инфляция не превышает 3%, доля частного сектора значительно преобладает над госсектором, долг тоже сравнительно невысокий, говорит Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Так, Болгария, у которой долг к ВВП составляет всего 20,1% выглядит очень неплохо и даже ставится в ЕС в пример другим странам. Сама зона евро имеет аналогичный показатель на уровне 85,1% и даже не думает его снижать.
Алексей Коренев
аналитик «Финам»

Однако для населения это ничего не значит. В отличие от макроэкономических показателей невооруженным взглядом видно, что социально-экономическая ситуация в стране крайне тяжелая. Уровень бедности в стране превышает 22%.

Читайте также
Жители Туркмении массово захотели переехать в Россию

«Среднегодовая зарплата в Болгарии равна 7 400 евро, что более, чем вдвое ниже, чем по ЕС, где она находится на уровне €15 тыс. Население страны стремительно стареет — молодежь активно уезжает из страны, а остаются “доживать” в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста», — говорит Коренев.

Так, население страны за последние 30 лет сократилось с 9 млн до 7 млн человек.

Открытая граница с ЕС как магнит притягивает молодых перспективных работников и предпринимателей. Оставаться в Болгарии они смысла не видят.

Чтобы как-то выжить, те, кто остаются жить в стране, вынуждены активно подрабатывать — в основном сезонными заработками. По большей части это работы, связанные с обслуживанием туристов. В целом доля серой экономики в ВВП по разным оценкам чуть ли не 50%, отмечает аналитик БК «Алор» Алексей Антонов.

Ранее одной из самых доходных статей для экономики Болгарии было строительство и продажа недвижимости. И тут большая часть спроса приходилась на россиян, которые за 20−50 тысяч евро покупали апартаменты у моря. Однако лишь до 2014 года, тогда после санкций и падения российской валюты такие покупки перестали быть по карману нашим согражданам.

До 2014 года россияне были самыми активными иностранными покупателями болгарской недвижимости. В 2014−15 годах произошел резкий спад, когда россияне, напротив, стали самыми активными продавцами.
Новость
Подсчитаны шансы провинциалов купить московскую квартиру

«А со второй половины 2016 года Болгария перестала быть для граждан России зарубежным рынком № 1, уступив Испании, — комментирует главный редактор сайта Prian.ru Филипп Березин.

Основной поток заявок россиян на покупку недвижимости в Болгарии компания получала до 2014 года, подтверждает и аналитик Tranio.ru Руслан Галимов.

Так, 2013 году их было почти в 30 раз больше, чем в 2018-м году. Резкое сокращение произошло как раз на рубеже 2014−2015 годов, когда в России обвалился курс рубля, отмечает эксперт.

«Понижение интереса можно связать и с растущими ценами на недвижимость в самой Болгарии. По данным национального статистического института Болгарии, с первого квартала 2014 года до конца первого квартала 2019-го цены на недвижимость росли в среднем на 1,5% от квартала к кварталу. Суммарный рост составил 34%. Это повлияло на интерес россиян, среди которых немало инвесторов с небольшим бюджетом», — комментирует Руслан Галимов.

Низкий уровень сервиса, невысокое качество обслуживания на всех уровнях, уровень жизни, явно несоответствующей стране — члену ЕС и множество сопутствующих факторов, также заметно повлияли на желание купить здесь дом, говорит Коренев.
Новость
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового

«Даже несмотря на хороший климат и низкие цены, россияне стали терять интерес к Болгарии. Кто хотел купить там недвижимость, уже сделал это. Остальные же или не могут, или выбирают другие государства», — добавляет он.

При этом условия предоставления вида на жительство (ВНЖ) в Болгарии не очень интересные для россиян. Причина этому: высокий порог входа, надо купить объект более чем за 300 тысяч евро — для Болгарии сумма заоблачная. С 2012 года по этой программе вид на жительство получили только два десятка россиян, говорит Галимов.

В целом, по словам экспертов, плохие отношения с Россией очень негативно сказываются на экономике страны. Так, болгарский экспорт превышает импорт всего на $2 млрд в год. Раньше российский рынок был одним из ключевых для экспорта болгарских товаров, говорит Авакян. Европе же они не нужны.

«У России и Болгарии были многолетние стабильные экономические, гуманитарные и образовательные связи, развит туризм, который вносил значительный вклад в болгарскую экономику, но отношения охладились на фоне атак болгарской стороны на активистов и правозащитников», — поясняет Дмитрий Александров.

По словам Антонова, Болгарии следовало бы использовать свое географическое положение для транзита ресурсов, например, газа, и пытаться вокруг этого строить и внешнюю политику, и экономику.

Так, нереализованный проект «Южный Поток», который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну, был хорошим шансом для страны, но Болгария его благополучно упустила.
Читайте также
Хорошо развивающаяся странаРоссийская стабильность на фоне остального мира выглядит очень динамично

Напомним, Россия отказалась от проекта из-за активной критики его в ЕС. Так, Европейский парламент принял резолюцию, в которой рекомендовал отказаться от строительства газопровода.

При этом поддержка Болгарии со стороны Европы не помогает стране.

ЕС ранее выделял средства, однако впоследствии программы неоднократно приостанавливали из-за слишком высокой коррупции и неэффективности их расходования в Болгарии. Например, международная организация Transparency International ранее называла эту страну самой коррумпированной в Евросоюзе. Наиболее вовлечены в это судебная система и законодательная власть, не отстает и агросектор.

При этом в связи с тем, что Великобритания выйдет из Евросоюза, финансирование других стран со стороны Брюсселя еще больше сократится.

«Болгарии необходима смена элит и проводимой политики, проведение реформ, но элиты вряд ли с этим согласятся, скорее, они будут продолжать проводить популистскую политику», — резюмирует Антонов.

 В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах
Ученые назвали опасность чайных пакетиков
Умер режиссер Марк Захаров
Актрису Наталью Бочкареву задержали с наркотиками
Умер внук Снуп Дога
Сирия потребовала вывода всех иностранных войск
Боец MMA устроил «22 секунды хаоса» и перевернул поединок
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
Здоровье
Почему немеют конечности, если они не затекли Отвечаем на вопросы пользователей.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Трубка в колесе: о каком мошенничестве на дороге стоит знать Дорожные мошенники и грабители придумывают новые способы преступлений. Одним из них стал преднамеренный прокол колеса и кража вещей из салона машины
Кино
Памяти Марка Захарова: 6 легендарных фильмов мастера Тот самый Мюнхгаузен, нелюдимый Медведь и Остап Бендер — вспоминаем этих и других оживших на экране персонажей в постановках главного волшебника советского кино
Недвижимость
«Трущобный туризм» обогнал по популярности Тадж-Махал
До какого этажа достают лестницы пожарных машин?
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Популярные темы на «Детях»
Нет света в конце тоннеля 595
Добро и бумеранг 201
Я самая жирная на пляжу) 191
СДВГ и школа. 139
Леди
Валерия прогулялась у Кремля в пятнистом пальто Burberry Артистка представила стильный осенний образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь