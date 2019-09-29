02:36 (мск), источник: Lenta.Ru
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Российское правительство готово поставить точку в вопросе строительства спорной
мегатрассы из Москвы в Казань.
Дорога длиной более 700 километров и стоимостью порядка 540 миллиардов рублей целый год «ссорила» между собой Минфин, Минэкономразвития и Минтранс. Ведомства не могли договориться о том, стоит ли прокладывать новую, но баснословно дорогую дорогу, или же лучше просто реконструировать старую трассу М7 за меньшие деньги. Спор зашел так далеко, что под угрозой оказались сроки сдачи проекта. Однако в сентябре в правительстве наконец смогли прийти к компромиссу и не только договорились о варианте трассы, но даже придумали способ сэкономить миллиарды рублей. Мегапроект международного масштаба — в материале «Ленты.ру».
В правительстве выходят на финишную прямую в обсуждении параметров строительства скоростной автомобильной трассы Москва — Казань. Дорога, которая одновременно является частью международного инфраструктурного мегапроекта по строительству транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и нацпроекта Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры, активно обсуждается уже год.
Идея о транспортном коридоре возникла еще в середине 2000-х на фоне роста объемов торговли между КНР и ЕС. Россия подключилась к инициативе «Европа — Западный Китай» в 2008 году, когда подписала меморандум с Казахстаном, предполагающий развитие транспортного коридора. В 2015-м во время визита президента России Владимира Путина в Китай Москва пришла к соглашению и с Пекином. В то время предполагалось, что международный транспортный коридор запустят уже в 2023 году.
В правительстве ожидали, что реализация проекта позволит развивать грузовые перевозки внутри России, повысит уровень экономической связанности регионов и даст толчок их экономическому росту. Так, в непосредственной зоне прохождения российской части транспортного коридора «Европа — Западный Китай» проживает более 45 миллионов человек.
В октябре прошлого года трасса была включена в Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры, считающийся тринадцатым нацпроектом, в результате чего сроки строительства дороги передвинулись на конец 2024 года. Однако в течение года после включения трассы в нацпроект окончательное решение по поводу ее параметров все еще не принято, и Минтранс, Минэкономразвития и Минфин продолжают спорить о маршруте, протяженности и стоимости строительства.
Одним из основных вопросов строительства трассы является ее высокая стоимость — затраты должны быть соразмерны тому экономическому эффекту, который будет получен при запуске по дороге грузопотока. Россия с самого начала в отличие от Китая и Казахстана пошла по пути не только реконструкции существующих участков трасс по маршруту будущего коридора, но также строительства новых дорог. Оценивая проект, власти заключили, что одна только реконструкция существующих магистралей привела бы к сильному росту нагрузки на них.
В апреле 2019 года «Автодор» представил проект строительства трассы с нуля. Согласно ему, дорога будет полностью платной, ее длина составит 729 километров, а расчетная скорость движения — 120 километров в час. Стоимость строительства в госкомпании оценили в 539,6 миллиарда рублей, из которых более половины (323,1 миллиарда) будут получены в виде субсидий из федерального бюджета, а остальные средства (216,5 миллиарда) предполагается получить из внебюджетных источников.
Однако в июне
Разные оценки с стоимости реконструкции трассы «Волга» вызвали споры в правительстве. Так, Минтранс полностью поддержал проект «Автодора» по строительству совершенно новой дороги. «Ее [М7] надо или реконструировать, или не реконструировать. Реконструкция М7 обойдется в 449 миллиардов бюджетных денег, строительство новой дороги будет стоить 312 миллиардов рублей бюджетных денег, плюс еще 216 миллиардов рублей внебюджетных денег. Бюджет потратит меньше (в случае строительства новой, а не реконструкции старой трассы — прим. “Ленты.ру”)», — сказал первый замминистра Иннокентий Алафинов в начале сентября. В Минфине приняли противоположную позицию, основываясь на данных независимого оценщика. В ведомстве предложили потратить только 120 миллиардов рублей на реконструкцию М7.
В Минэкономразвития заняли промежуточную позицию в отношении реконструкции М7 и строительства новой трассы. В июле глава ведомства Максим Орешкин совершил поездку по трассе на форум моногородов из Москвы в Тольятти за рулем автомобиля. Основной целью поездки была как раз подготовка позиции ведомства для финального решения о выборе между строительством новой трассы или полной реконструкцией старой.
В августе Минэкономразвития представило собственный вариант проекта: в ведомстве предложили существенно сэкономить на строительстве новой трассы, но при этом и реконструировать М7.
Например, в Минэкономразвития хотят расширить трассу до трех полос там, где их сейчас две, а также достроить объезды Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. По оценке министерства экономического развития, проект в таком виде позволит сократить траты до 279 миллиардов рублей (то есть почти вдвое) и максимально эффективно использовать бюджетные ресурсы. Траты на строительство новых участков в рамках проекта составят 121 миллиард.
Дискуссия между ведомствами заняла не один месяц, и в августе некоторые федеральные чиновники уже начали бить тревогу по поводу отсутствия итогового решения. По их мнению, «счет пошел на дни», и решить, в каком именно виде будет реализовываться проект, нужно в течение месяца. В противном случае гигантскую стройку не завершить до конца 2024 года, когда по плану все 13 нацпроектов должны быть исполнены. В Минтрансе открыто заявили, что надеются на появление окончательного решения по проекту в октябре.
Однако в сентябре проект сдвинулся с мертвой точки — сначала
«Таким образом, мы получим практически новую трассу М-7, с улучшенными характеристиками, с новой освещенностью, развязками, обходами городов и увеличенной полезностью. Решим две давно назревшие проблемы: обойдем Казань, с одной стороны, а с другой стороны — получим прекрасную хорошую дорогу от Москвы до Арзамаса, включая, естественно, Владимир, туристические центры, и поток, который пойдет к Владимиру, к Дивеево, Сарову. Вот такая идея. Мне кажется, она компромиссная», — сказал Акимов. В Минфине фактически поддержали эту идею — первый
Однако
Завершение проекта и вовсе хотят перенести на 2027 год. В таком виде программа позволит значительно сэкономить деньги — в новом исполнении до конца 2024 года она обойдется вместо 539 миллиардов рублей всего в 250 миллиардов.
Кроме того, одновременно реконструкция старой трассы и строительство новой должны решить один из главных споров между ведомствами — какой из вариантов (реконструкция старой трассы или строительство новой) позволят максимально сократить аварийность на дорогах и число жертв ДТП. Данный показатель является одной из главных целей еще одного нацпроекта — «Безопасные и качественные дороги». Так, в Минэкономразвития настаивали, что строительство только новой дороги не решит проблему аварийности М7, где сейчас всего две полосы и нет полосы для обгона. Глава ведомства Максим Орешкин объяснял, что даже если новую дорогу построят, люди при поездке из Казани в Нижний Новгород продолжат пользоваться старой, чтобы не делать крюк. При этом он отмечал, что в настоящее время М7 очень перегружена на участке от Москвы до Владимира, и здесь новый платный участок дороги будет пользоваться спросом.
Между тем в Минтрансе утверждали, что именно строительство совершенно новой трассы позволит резко сократить аварийность и число жертв. В ведомстве приводили в пример федеральную трассу М10 из Москвы в Петербург, где после запуска движения даже на первых участках М11 (ее скоростной дублер) снизилось число ДТП и их жертв. Исходя из этого, постепенное возведение новой трассы из Москвы в Казань и поэтапная реконструкция старой позволят максимально сократить число смертей на дорогах. Окончательное решение по поводу проекта платной скоростной дороги из Москвы в Казань пока не принято. Ожидается, что вопрос подробно обсудят на совещании у первого