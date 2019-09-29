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02:36 (мск), источник: Lenta.Ru

В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей

Российское правительство готово поставить точку в вопросе строительства спорной
мегатрассы из Москвы в Казань.

Источник: Агентство «Москва»

Дорога длиной более 700 километров и стоимостью порядка 540 миллиардов рублей целый год «ссорила» между собой Минфин, Минэкономразвития и Минтранс. Ведомства не могли договориться о том, стоит ли прокладывать новую, но баснословно дорогую дорогу, или же лучше просто реконструировать старую трассу М7 за меньшие деньги. Спор зашел так далеко, что под угрозой оказались сроки сдачи проекта. Однако в сентябре в правительстве наконец смогли прийти к компромиссу и не только договорились о варианте трассы, но даже придумали способ сэкономить миллиарды рублей. Мегапроект международного масштаба — в материале «Ленты.ру».

В правительстве выходят на финишную прямую в обсуждении параметров строительства скоростной автомобильной трассы Москва — Казань. Дорога, которая одновременно является частью международного инфраструктурного мегапроекта по строительству транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и нацпроекта Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры, активно обсуждается уже год.

Первоначально трасса являлась только частью маршрута из Китая в страны Европы через Казахстан и Россию.
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Идея о транспортном коридоре возникла еще в середине 2000-х на фоне роста объемов торговли между КНР и ЕС. Россия подключилась к инициативе «Европа — Западный Китай» в 2008 году, когда подписала меморандум с Казахстаном, предполагающий развитие транспортного коридора. В 2015-м во время визита президента России Владимира Путина в Китай Москва пришла к соглашению и с Пекином. В то время предполагалось, что международный транспортный коридор запустят уже в 2023 году.

В правительстве ожидали, что реализация проекта позволит развивать грузовые перевозки внутри России, повысит уровень экономической связанности регионов и даст толчок их экономическому росту. Так, в непосредственной зоне прохождения российской части транспортного коридора «Европа — Западный Китай» проживает более 45 миллионов человек.

Однако с учетом всех территорий, входящих в зону прохождения трассы, цифра возрастает до 62 миллионов, что составляет около 40 процентов населения страны.
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В октябре прошлого года трасса была включена в Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры, считающийся тринадцатым нацпроектом, в результате чего сроки строительства дороги передвинулись на конец 2024 года. Однако в течение года после включения трассы в нацпроект окончательное решение по поводу ее параметров все еще не принято, и Минтранс, Минэкономразвития и Минфин продолжают спорить о маршруте, протяженности и стоимости строительства.

Одним из основных вопросов строительства трассы является ее высокая стоимость — затраты должны быть соразмерны тому экономическому эффекту, который будет получен при запуске по дороге грузопотока. Россия с самого начала в отличие от Китая и Казахстана пошла по пути не только реконструкции существующих участков трасс по маршруту будущего коридора, но также строительства новых дорог. Оценивая проект, власти заключили, что одна только реконструкция существующих магистралей привела бы к сильному росту нагрузки на них.

В апреле 2019 года «Автодор» представил проект строительства трассы с нуля. Согласно ему, дорога будет полностью платной, ее длина составит 729 километров, а расчетная скорость движения — 120 километров в час. Стоимость строительства в госкомпании оценили в 539,6 миллиарда рублей, из которых более половины (323,1 миллиарда) будут получены в виде субсидий из федерального бюджета, а остальные средства (216,5 миллиарда) предполагается получить из внебюджетных источников.

Сама трасса должна пройти от Москвы через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш в Шали в обход Казани, объединив сразу пять регионов: Подмосковье, Владимирскую и Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан.
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Однако в июне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам оценить также идею не строительства новой трассы, а реконструкции существующей М7 «Волга», включая строительство обходов городов (М7 тоже проходит через Москву, Нижний Новгород, Казань и имеет подъезды к Владимиру, Иванову и Чебоксарам). Независимый оценщик пришел к выводу, что стоимость реконструкции трассы обойдется в сумму от 111,3 миллиарда до 139 миллиардов рублей. Оба варианта включают реконструкцию трассы до категории 1Б (скоростная трасса с минимум четырьмя полосами без одноуровневых пересечений с дорогами и пешеходными переходами). Между тем эти цифры сильно расходятся с оценкой реконструкции М7, проведенной Минэкономразвития и Минтрансом — по их оценке затраты намного выше — 400 миллиардов и 449 миллиардов рублей соответственно.

Разные оценки с стоимости реконструкции трассы «Волга» вызвали споры в правительстве. Так, Минтранс полностью поддержал проект «Автодора» по строительству совершенно новой дороги. «Ее [М7] надо или реконструировать, или не реконструировать. Реконструкция М7 обойдется в 449 миллиардов бюджетных денег, строительство новой дороги будет стоить 312 миллиардов рублей бюджетных денег, плюс еще 216 миллиардов рублей внебюджетных денег. Бюджет потратит меньше (в случае строительства новой, а не реконструкции старой трассы — прим. “Ленты.ру”)», — сказал первый замминистра Иннокентий Алафинов в начале сентября. В Минфине приняли противоположную позицию, основываясь на данных независимого оценщика. В ведомстве предложили потратить только 120 миллиардов рублей на реконструкцию М7.

В Минэкономразвития заняли промежуточную позицию в отношении реконструкции М7 и строительства новой трассы. В июле глава ведомства Максим Орешкин совершил поездку по трассе на форум моногородов из Москвы в Тольятти за рулем автомобиля. Основной целью поездки была как раз подготовка позиции ведомства для финального решения о выборе между строительством новой трассы или полной реконструкцией старой.

По итогам автопробега министр заявил, что большая часть дороги в хорошем состоянии, но есть «узкие, не очень хорошие [места], честно скажу; в одном месте чуть колесо не пробили».

В августе Минэкономразвития представило собственный вариант проекта: в ведомстве предложили существенно сэкономить на строительстве новой трассы, но при этом и реконструировать М7.

В министерстве предлагают построить новый скоростной платный участок от Москвы до Владимира с объездом последнего, а дальше частично реконструировать старую трассу.
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Например, в Минэкономразвития хотят расширить трассу до трех полос там, где их сейчас две, а также достроить объезды Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. По оценке министерства экономического развития, проект в таком виде позволит сократить траты до 279 миллиардов рублей (то есть почти вдвое) и максимально эффективно использовать бюджетные ресурсы. Траты на строительство новых участков в рамках проекта составят 121 миллиард.

Дискуссия между ведомствами заняла не один месяц, и в августе некоторые федеральные чиновники уже начали бить тревогу по поводу отсутствия итогового решения. По их мнению, «счет пошел на дни», и решить, в каком именно виде будет реализовываться проект, нужно в течение месяца. В противном случае гигантскую стройку не завершить до конца 2024 года, когда по плану все 13 нацпроектов должны быть исполнены. В Минтрансе открыто заявили, что надеются на появление окончательного решения по проекту в октябре.

Однако в сентябре проект сдвинулся с мертвой точки — сначала вице-премьер Максим Акимов, который курирует в правительстве транспорт, сообщил, что Минтранс и Минэкономразвития разработали компромиссный вариант строительства трассы, разбив его на несколько этапов.

Согласно плану, предлагается до 2024 года построить дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса (около 350 километров и 185 миллиардов рублей) и сделать обход Казани (более 140 километров и около 180 миллиардов рублей). Строительство центрального участка трассы предлагается отложить, а высвободившиеся средства частично направить на реконструкцию М7 от Нижнего Новгорода до Казани (около 50 миллиардов рублей).
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«Таким образом, мы получим практически новую трассу М-7, с улучшенными характеристиками, с новой освещенностью, развязками, обходами городов и увеличенной полезностью. Решим две давно назревшие проблемы: обойдем Казань, с одной стороны, а с другой стороны — получим прекрасную хорошую дорогу от Москвы до Арзамаса, включая, естественно, Владимир, туристические центры, и поток, который пойдет к Владимиру, к Дивеево, Сарову. Вот такая идея. Мне кажется, она компромиссная», — сказал Акимов. В Минфине фактически поддержали эту идею — первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух новых участков трассы Москва — Казань — скоростной платной магистрали от Москвы до Владимира с обходом последнего и участок в обход Казани. «[Он] позволит нам спуститьcя до Самары и далее уйти на российско-казахстанский пункт прoпуска “Сагарчин”», — сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих. По неофициальной информации, центральный участок дороги, предположительно, будет достраиваться уже после 2024 года.

Однако из-за изменения концепции проекта в пользу строительства новой трассы и реконструкции старой его параметры сильно меняются.

Неназванный представитель Минтранса в конце сентября заявил, что план строительства до конца 2024 года собираются урезать втрое и вместо 729 километров трассы построить только 230 километров.

Завершение проекта и вовсе хотят перенести на 2027 год. В таком виде программа позволит значительно сэкономить деньги — в новом исполнении до конца 2024 года она обойдется вместо 539 миллиардов рублей всего в 250 миллиардов.

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Кроме того, одновременно реконструкция старой трассы и строительство новой должны решить один из главных споров между ведомствами — какой из вариантов (реконструкция старой трассы или строительство новой) позволят максимально сократить аварийность на дорогах и число жертв ДТП. Данный показатель является одной из главных целей еще одного нацпроекта — «Безопасные и качественные дороги». Так, в Минэкономразвития настаивали, что строительство только новой дороги не решит проблему аварийности М7, где сейчас всего две полосы и нет полосы для обгона. Глава ведомства Максим Орешкин объяснял, что даже если новую дорогу построят, люди при поездке из Казани в Нижний Новгород продолжат пользоваться старой, чтобы не делать крюк. При этом он отмечал, что в настоящее время М7 очень перегружена на участке от Москвы до Владимира, и здесь новый платный участок дороги будет пользоваться спросом.

Между тем в Минтрансе утверждали, что именно строительство совершенно новой трассы позволит резко сократить аварийность и число жертв. В ведомстве приводили в пример федеральную трассу М10 из Москвы в Петербург, где после запуска движения даже на первых участках М11 (ее скоростной дублер) снизилось число ДТП и их жертв. Исходя из этого, постепенное возведение новой трассы из Москвы в Казань и поэтапная реконструкция старой позволят максимально сократить число смертей на дорогах. Окончательное решение по поводу проекта платной скоростной дороги из Москвы в Казань пока не принято. Ожидается, что вопрос подробно обсудят на совещании у первого вице-премьера в начале октября. После этого проект должен быть утвержден на проектном комитете, занимающемся транспортной частью Комплексного плана модернизации инфраструктуры, попасть в президиум по нацпроектам и затем лечь на стол Дмитрию Медведеву.

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