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15:31 (мск), источник: РИА Новости

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен — РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии в годовом выражении на 1%, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Источник: РИА Новости

«Они (доходы россиян — ред.) начнут расти по годовому выражению уже во втором полугодии этого года», — сказал Орешкин. Он отметил, что способствовать этому будет «резко снижающаяся инфляция … плюс, как эффект, реальные зарплаты серьёзно поднимутся».

«Ну, в этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%. Но в наших планах и прогнозах темп роста — 2% в год», — заметил министр.

По данным Росстата, опубликованным в июле, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.

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Как отмечено в обзоре МЭР за июль, негативный вклад в динамику реальных располагаемых доходов в апреле-июне, как и в первом квартале, внес рост обязательных платежей, в первую очередь процентов, уплаченных по кредитам.

Реальные зарплаты россиян, по предварительной оценке Росстата, в августе выросли на 3% в годовом выражении после роста также на 3% в июле. В январе-августе рост реальных зарплат составил 2,3%. Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию в РФ в 0,2% впервые с сентября 2017 года, когда показатель составил 0,15%. В годовом выражении инфляция в августе замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год в августе был понижен до 3,8%.

Минэкономразвития в конце августа понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения РФ на 2019 год до 0,1% с 1%. В 2020 году министерство по-прежнему ожидает роста реальных располагаемых доходов на 1,5%, в 2021 году — на 2,2%, в 2022—2023 годах — на 2,3%.

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