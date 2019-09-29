Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%

15:31 (мск), источник: РИА Новости
«Они (доходы россиян — ред.) начнут расти по годовому выражению уже во втором полугодии этого года», — сказал Орешкин. Он отметил, что способствовать этому будет «резко снижающаяся инфляция … плюс, как эффект, реальные зарплаты серьёзно поднимутся».
По данным Росстата, опубликованным в июле, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.
Как отмечено в обзоре МЭР за июль, негативный вклад в динамику реальных располагаемых доходов в
Реальные зарплаты россиян, по предварительной оценке Росстата, в августе выросли на 3% в годовом выражении после роста также на 3% в июле. В
Минэкономразвития в конце августа понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения РФ на 2019 год до 0,1% с 1%. В 2020 году министерство