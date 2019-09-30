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04:09 (мск), источник: Аргументы и факты

Что будет с долларом, рублем и евро в октябре? Валютный прогноз

Финансовые аналитики рассказали АиФ.ru удастся ли российской валюте сохранить тенденцию по укреплению.

ЦБ: $ 64.4156   +0.13 € 70.3161   -0.07 ММВБ: $ 64.6975   +0.49 € 70.7475   +0.62
Источник: РИА "Новости"

После традиционно неудачного августа, в сентябре рубль заметно укрепился. В 20-х числах даже курс евро к российской валюте опустился ниже 70 рублей — впервые за полтора года. А что будет с курсом рубля в октябре? Этот вопрос АиФ.ru задал финансовым аналитикам.

«Пока рубль держится»

Михаил Поддубский, главный аналитик Промсвязьбанка: «На сегодняшний день курс рубля можно считать сбалансированным относительно текущих цен на нефть и ключевых макроэкономических показателей.

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Явных драйверов для роста колебаний российской валюты в краткосрочной перспективе мы не видим. При этом на горизонте до конца года мы консервативно смотрим на динамику нефтяных котировок, ожидая умеренного снижения цен на нефть ниже 60 долларов за баррель. Это может обусловить локальное ослабление рубля в район 65−67 рублей за доллар, и 72 — 74 рублей за евро.

«На денежном рынке шоков нет»

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании «Фридом Финанс»: «Нынешнее укрепление рубля связано с низкими инфляционными ожиданиями. На денежном рынке нет шоков, иностранные инвесторы массово не выводят средства из акций и облигаций, нет крупных выплат по внешнему долгу. Поддержку рублю оказывает и профицит торгового баланса.

А вот к ослаблению рубля могли бы привести события, которые способствовали бы оттоку средств с фондового рынка. Это, например, обвал котировок на биржах по всему миру. Также к ослаблению может привести резкое падение цены на нефть, ниже 55 долларов за баррель.

Я полагаю, что положение рубля достаточно устойчивое, риски его ослабления в октябре-ноябре низкие. Базовый прогноз: 63 — 65 рублей за доллар.

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Что касается евро, его курс зависит от динамики европейской валюты к доллару. На это повлияют такие события, как Brexit, политический кризис в США, а также ситуация с ликвидностью в Америке. Не исключено возобновление программы количественного смягчения.

К концу октября курс евро может находиться в диапазоне 68 — 70,3 рублей.

За хранение евро в российских банках скоро (но, очевидно, что не в этом году) могут начать брать проценты, а отрицательные ставки в еврозоне сохранятся надолго, поэтому, на мой взгляд, пока не стоит держать в банках на депозитах евро. Но необходимый запас наличных и на карточке на поездку всегда стоит иметь.

«Центробанк не даст рублю сильно укрепиться»

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Ведущий аналитик финансовой компании QBF Олег Богданов: «Можно предположить, что в октябре курс доллара не выйдет из сложившегося диапазона в 63−67 рублей. Тем не менее, против российской валюты. Во-первых, продолжатся операции Центрального банка России по покупке валюты на внутреннем рынке, которые осуществляются в рамках бюджетного правила. Учитывая динамику цен на нефть в сентябре, скорее всего, объем покупок валюты будет около 11 миллиардов рублей. Спрос на иностранную валюту в таком объеме не позволит российской валюте сильно укрепиться.

Во-вторых, основной негативный фактор для рубля и вообще для всех сырьевых валют — это продолжающийся спад мировой экономики, который приводит к падению цен на сырье. Нельзя исключать возникновение сезонных шоков (октябрь традиционно неблагоприятен для инвесторов), которые будут увеличивать риски в мировой финансовой системе.

В пользу рубля работает финансовая стабильность в России, положительные балансы, привлекательность российских активов.

Поэтому в октябре я ожидаю курс доллара на уровне 63 — 67 рублей.

«Торговые войны в Китае и США, а в зоне риска рубль»

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Алексей Буянов, генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment: «Основными для укрепления рубля по отношению к евро и доллару будут два фактора. Внешний — это озабоченность рынка ослаблением экономики еврозоны. И внутренний — налоговый период в России.

Ослаблению рубля может способствовать неразбериха с американо-китайским торговым конфликтом, а также противостояние с Ираном. Из-за этих факторов растет «рыночный пессимизм», в воздухе витает постоянная угроза новых санкций.

Также ослаблению российской валюты может поспособствовать снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 7%, если это, конечно, произойдет именно в октябре.

Сейчас ситуация вокруг доллара и евро не выглядит четко прогнозируемой и уловить выгодный курс, если вы не профессиональный трейдер, будет равносильно ставке в казино.

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