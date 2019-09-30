Попасть в историю. Как неочевидные вещи могут испортить кредитный рейтинг

Принимая решение о выдаче кредита, банк опирается на огромное количество факторов. Самые важные из них — уровень дохода потенциального заемщика и его платежная дисциплина. Но есть и другие, второстепенные вещи, которые отражены в кредитной истории гражданина, и о которых он может даже не догадываться, а банк из-за них откажет в займе. Что еще, кроме известных всех просрочек, может испортить кредитную историю?
За двумя банками
Как рассказала АиФ.ru член Экспертного Совета по предпринимательству при Госдуме Ксения Колтунова, бывает, что заемщик, используя сервисы по подбору кредитов, рассылает анкету во все банки — удобно! Но только не для финансовых организаций.
«Для банка вы становитесь ненадежным заемщиком, у которого сложная финансовая ситуация. Дело в том, что система фиксирует массовость рассылки и количество заявок», — объясняет она.
В свою очередь риск-директор карты рассрочки «Совесть» Анастия Мухачева добавляет, что кредитную историю могут испортить подачи заявок на кредиты с разными данными. «Человек, вероятно, получит отказ в кредите, если он подавал несколько заявок в разные банки и в каждом указывал разные анкетные данные. Например, адрес прописки, размер дохода, даже разное количество детей при минимальной разнице во времени», рассказывает эксперт.
Кстати, по ее словам, известны случаи, когда потенциальные заемщики случайно или нарочно указывают в заявке данные недействительного паспорта.
За того парня, против себя
На втором месте по частоте случаев, которые вызывают удивление у граждан, получивших отказ в кредите, — это поручительство по чужим займам.
«Удивление вызывает не только факт отображения чужого кредита в кредитной истории, но и информация о том, что заемщик уже стал основным плательщиком по договору и должен погасить “чужой” кредит самостоятельно. Обязательства по кредиту при соблюдении определенных требований переходят к поручителю, когда основной заемщик перестал выплачивать кредит, что в подавляющем большинстве случаев портит кредитную историю не только заемщика, но и поручителя», — подчеркивает генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.
«Не соглашайтесь на поручительство, если сами запланировали взять кредит в ближайшее время! Этот факт снижает вашу платежеспособность и увеличивает риски испортить свою будущую кредитную историю, если заемщик, за которого вы поручились, окажется недобросовестным исполнителем своих обязательств», — советует эксперт по кредитным продуктам финансового супермаркета Банки.ру Ольга Жидкова.
Кредитная история родственников
На решении по потенциальному заемщику в скором времени может сказаться даже кредитная история его родственников, рассказывает Алина Воробьева, консультант по финансовой грамотности проекта Минфина, эксперт Национального центра финансовой грамотности. «Бюро кредитных историй разработало методику оценки лиц, обращающихся за кредитом, согласно которой оценивается риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения. По идее, методика должна помочь принять решение банку тогда, когда данных о заемщике недостаточно», — говорит эксперт.
Однако, по ее словам, здесь велик риск возникновения ситуаций, когда родственники почти не общаются, а система будет считать, что есть риск неплатежа со стороны человека, не связанного с проблемным клиентом.
Опасные кредитки
Банки агрессивно «впаривают» гражданам свои кредитные карты — без конца звонят, пишут письма, иногда даже вводят в заблуждение, предлагая «не совсем кредит». Некоторым клиентам проще согласиться оформить кредитку.
Однако мало кто знает, что как только вы ставите подпись на документе о получении карточки (или другим способом подтверждаете ее получение), финансовая организация передает информацию о вас в бюро кредитных историй.
«Информация о кредитной карте будет отображаться в кредитной истории до тех пор, пока счет / карта не будут закрыты. Закрытие карты осуществляется, как правило, в течение 45 дней с даты поступления в банк заявления на закрытие карточного счета от заемщика. Так заемщик, который “выкинул” кредитку после истечения срока действия может попасть в ситуацию со списанием оплаты за ежегодное обслуживание карты или другие платные услуги, которые были подключены. Впоследствии на эти списания начисляются пени, и в кредитной истории появляется просрочка», — предупреждает Лагуткин.
Более того, даже если вы никогда не пользовались кредиткой, ее наличие все равно может восприниматься банками неоднозначно — такая карта увеличивает долговую нагрузку заемщика и может препятствовать получению необходимой суммы кредита.
Кредитные карты идентифицируются, как дополнительный лимит к нагрузке от 5 до 10%
«То есть если взять общую сумму кредитных карт, например, 1 миллион рублей, и умножить на 10% (лимит), получается, что ежемесячный платеж заемщика уже составляет 100 тысяч рублей. Вне зависимости от того, пользуется ли заемщик данными картами или нет, банк автоматически данную информацию считывает и отказывает в получении кредита. Поэтому набирать огромное количество кредитных карт для того, чтобы просто они были, не нужно», — подсказывает основатель Группы компаний «Фин-Центр» Сергей Долганов.
Также эксперты советуют не использовать баланс кредитки на 100%. Следует оставлять на счете 15 — 30% от суммы кредитного лимита. Для банков это показатель ваших финансовых возможностей и снижение рисков неплатежа.
Обыкновенное мошенничество
А в кредитных историях некоторых заемщиков появляются кредиты, которые они не брали. Граждане начинают получать письменные уведомления и претензии от банков с требованиями выплатить задолженность по таким займам.
По словам эксперта проекта «За права заемщиков» ОНФ, к.ю.н. Михаила Алексеева, такие истории в нашей стране происходят все чаще. «Речь идет о микрозаймах, оформление, которых происходит онлайн, без присутствия заемщика. Ваши персональные данные могут быть украдены, оформлен кредит через онлайн-платформу, деньги переведены на подставную карту», — объясняет эксперт.
Выход из такой ситуации есть. Директор юридической службы «Единый центр защиты» Константин Бобров советует готовить иск о признании кредитного договора незаключенным, и подавать его в суд. По подобным делам назначается судебная почерковедческая экспертиза, которая устанавливает фальшивость подписи в договоре.
Месть банка за досрочное погашение
По закону, банки не имеют права отказывать заемщикам в досрочном погашении кредита. Эта процедура предоставляются во всех финансовых учреждениях, без каких бы то ни было ограничений по срокам и суммам.
Впрочем, по словам Ольги Жидковой, именно быстрое погашение кредита или полное досрочное погашение может стать причиной ухудшения кредитной истории.
«Ведь банки хотят заработать на выдачи ссуд как можно больше за счет процентов, а досрочными погашениями вы существенно лишаете их этого дохода», — объясняет эксперт.
Не запросил справку о закрытии кредита
По данным генерального директора финансового маркета «Юником24» Юрия Кудрякова, известны случаи, когда заемщики исправно платили и гасили кредит, но забывали запросить у банка справку о его погашении. А через некоторое время выяснялось, что у них просрочка.
«При выяснении обстоятельств оказывалось, что заемщик не доплатил условно, 100 рублей, банк начислил проценты и штрафы, за счет чего образовался долг. Как следствие кредитная история, уже подпорчена, так как дефолт по кредиту был, и он зафиксирован», — замечает он.
Да, даже остаток долга в несколько копеек может препятствовать закрытию счета и договора. Такой кредит будет числиться активным в кредитной истории.
«Для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше выработать привычку получать справку о закрытии кредита в банке по каждому кредиту в момент внесения последнего платежа по кредиту или после закрытия счета кредитной карты», — рекомендует Лагуткин.
Невнимательность заемщика
Испорченная кредитная история — далеко не всегда происки банков. «Чаще всего — это еще и невнимательность заемщика.
Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая рассказала АиФ.ru следующую историю: «Один наш клиент, планировавший взять ипотеку, оказался в “черном списке” банков из-за покупки планшета. Гаджет был оформлен в рассрочку. Клиент регулярно вносил суммы на протяжении нескольких месяцев. Однако, как потом выяснилось, один платеж поступил на счет банка позже на три дня, из-за чего были начислены пени, о которых покупатель даже не догадывался. Банк отправил письмо о задолженности по месту регистрации, где владелец планшета не проживал. В результате долг был передан коллекторскому агентству, которое не стало искать должника, а просто отправило информацию в бюро кредитных историй».
Вот так из-за долга в пару сотен рублей клиент не смог получить ипотеку на два миллиона.
Некредитные долги
Штрафы ГИБДД и задолженность по налогам сейчас не передаются в бюро кредитных историй. Но направляются в Федеральную службу судебных приставов, куда банки также обращаются за информацией. Есть и другие организации, которые могут передавать информацию о вашей задолженности: например, управляющие компании, операторы мобильной связи. «То есть, причиной отказа в кредите могут стать не только просроченные кредиты в прошлом, но и непогашенные платежи за ЖКУ, мобильную связь, долги по алиментам», — объясняет Анастасия Мухачева.