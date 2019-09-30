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08:28 (мск), источник: Известия

Карты, деньги и смартфон: банки массово тестируют новый способ платежей

Клиенты смогут расплачиваться в магазинах, прикладывая «пластик» к мобильнику вместо POS-терминала.

Источник: AP 2019

Скоро таксистам, курьерам, официантам кафе и ресторанов не понадобятся POS-терминалы — они смогут принимать платежи от клиентов на смартфоны или планшеты. Крупные банки массово внедряют технологию, делающую возможными подобные бесконтактные трансакции, рассказали «Известиям» в ФК «Открытие», Райффайзенбанке и Тинькофф Банке. В тестовом режиме такой продукт уже работает у Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. В городах-миллионниках на эту технологию будет большой спрос со стороны малого и среднего бизнеса, утверждают эксперты.

По их словам, использование смартфонов в качестве терминалов снизит издержки предпринимателей, но прямого влияния на цены это не окажет.

Касса в кармане

Смартфон всё чаще начинает использоваться в качестве терминала, позволяющего принимать оплату за товары и услуги. Это стало возможным благодаря новому технологическому решению, которое внедряют платежные системы и крупные банки. В самое ближайшее время такой инструмент предложат клиентам «Открытие», Райффайзенбанк и Тинькофф, рассказали «Известиям» представители этих кредитных организаций.

Чтобы использовать смартфон или планшет в качестве pos-терминала, нужно установить приложение, указанное на сайте банка.
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Предварительно придется отправить в кредитную организацию заявку и заключить с ней договор эквайринга. При оплате товара или услуги продавец должен открыть приложение и ввести нужную сумму, а покупатель — приложить к смартфону бесконтактную карту либо NFC-устройство, поддерживающее Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay (это может быть смартфон, умные часы или браслет).

Сбербанк запустил такую услугу только совместно с Mastercard в декабре 2018 года. По словам топ-менеджера платежной системы Михаила Федосеева, это был первый подобный проект в РФ и компания активно работает с российскими банками, чтобы сервис стал широко доступен. На вопрос «Известий» о том, есть ли планы создать такой же продукт с Visa или «Мир», представитель Сбербанка ответил, что «сейчас проводится оптимизация технологии и рассматриваются варианты для дальнейшего внедрения».

В сентябре о начале тестирования технологии, позволяющей принимать платежи на смартфон, сообщили Промсвязьбанк и ВТБ. Госбанк вывел продукт в партнерстве с Visa, но уже имеет технические решения для сотрудничества с Mastercard и «Мир», рассказал вице-президент кредитной организации Алексей Киричек. По его словам, после завершения всех процедур сертификации они будут запущены.

Скорость проведения трансакции почти не отличается от обычного мобильного терминала и зависит от быстроты интернета на устройстве, добавил Алексей Киричек, — как правило, она занимает несколько секунд.

Средства становятся доступны получателю на следующий рабочий день.

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Оплата лицом. В метро — по базе данных

Разработкой технологии, позволяющей принимать платежи на смартфон, занимаются несколько крупнейших IT-вендоров и финтех-компаний, объяснил представитель Visa. По его словам, платежная система работает с крупнейшими участниками рынка. Это решение дополнит традиционный эквайринговый бизнес и поможет расширить сеть приема электронных платежей в сегментах, где оплата товаров или услуг пока еще происходит за наличные, добавил он.

В НСПК, операторе платежной системы «Мир», оперативно не ответили на запрос «Известий».

Курьерам и таксистам

Большая часть малого и среднего бизнеса умеет обращаться с новыми технологиями, сказал ведущий научный сотрудник лаборатории исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов. Поэтому для той части малых компаний и ИП, которая работает в крупных и средних городах, этот продукт будет очень востребованным. В сельских поселениях, где и сотовая связь не везде доступна, им пользоваться вряд ли станут, отметил он.

ВТБ в ближайшие два-три года рассчитывает на подключение нескольких десятков тысяч устройств, сообщил Алексей Киричек: продукт интересен в основном небольшим предпринимателям, самозанятым, страховым агентам, а также различным службам доставки.

По оценке руководителя центра проектов и инноваций «БКС Премьер» Ивана Мазова, через несколько лет доля приема оплаты смартфоном на рынке эквайринга может составить 10−15%.

Использовать эту технологию будет бизнес, для которого непринципиальна высокая скорость операций. Трансакция с помощью смартфона составляет 30−35 секунд, а с помощью классического pos-терминала — около 10 секунд. Соответственно, продукт не подойдет для супермаркетов с большим потоком клиентов или «фастфудов», но его можно будет применять в салонах красоты, при доставке товаров или в ресторанах, объяснил он.

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Среди курьеров или таксистов использование смартфонов в качестве платежного терминала может пользоваться большим спросом, а вот в торговой рознице технология займет заметное место на рынке лишь через 3−5 лет, предупредил аналитик «Финама» Леонид Делицын. Он напомнил, что технология Apple Pay распространялась в США медленнее, чем ожидалось, поскольку ритейлеры хотели сначала вернуть инвестиции, вложенные в покупку кассовых терминалов.

— Если магазин уже вложился в покупку POS-терминала, то захочет сперва «отбить» вложения, — сказал Леонид Делицын. — Кроме того, придется еще объяснять покупателю, что продавец принимает платеж не на свой личный смартфон, а на телефон магазина.

По словам Ивана Мазова, аренда классического POS-терминала обходится примерно в 1,5 тыс. рублей в месяц. В случае с приемом оплаты смартфоном услуга обойдется в четыре-пять раз дешевле, поскольку платить придется только комиссию банку. Это существенно снизит издержки малого бизнеса, как и комиссии за эквайринг, если банки и ритейлеры договорятся, но прямого влияния на цены нововведение не окажет, уверены президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и Иван Мазов из «БКС-Премьер».

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