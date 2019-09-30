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10:18 (мск), источник: Life.ru

Бензин снова подорожал. Что будет с ценами в октябре

Почти месяц цены на бензин не росли, но в конце сентября топливо снова стало дорожать. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Почему снова повышаются ценники на заправках? Что сейчас влияет на стоимость топлива и сколько будет стоить бензин в октябре?

Источник: Reuters

Средние розничные цены на бензин с 16 по 22 сентября выросли на одну копейку — до 44,61 рубля за литр, на дизель — на две копейки, до 46,17 рубля. Такова статистика Росстата. На первый взгляд, рост небольшой. Только стоит вспомнить, что до этого четыре недели подряд цены были стабильны. Так что это повышение после почти месячного затишья. К тому же подорожание в разных регионах идёт разными темпами. Цены выросли в 18 субъектах федерации. Больше всего в Хабаровске. Там бензин подорожал сразу на 0,6%.

— Весна и осень — время повышенного спроса на топливо, так что ускорение роста цен в эти месяцы абсолютно нормально, — поясняет главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Если учитывать опыт прошлых лет, то к началу ноября литр АИ-95 должен стоить около 46,9−47,5 рубля, а АИ-92 — 43−43,5. Но, как мы видим, этот рост сейчас сдерживает и пристальное внимание высшего руководства страны, и демпфирующий механизм, и подавленный спрос граждан.
Антон Быков
Главный аналитик ООО «ЦАФТ»
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По словам Антона Быкова, помимо спроса на цены оказывают влияние и дополнительные факторы. Во-первых, скачки цен на нефтяном рынке, которые делают экспорт бензина из России более привлекательным по сравнению с продажами его на внутреннем рынке. Это может влиять на объём предложения, то есть приводить к сокращению топлива на российских заправках.

Во-вторых, в сентябре полным ходом идут плановые ремонтные работы на российских НПЗ. Как отмечает Антон Быков, из-за этого в отдельных регионах может сокращаться предложение бензина. В результате растут издержки на доставку топлива, что тоже влияет на конечную цену.

— Оснований для резкого роста цен сейчас нет, но плавное подорожание топлива ожидаемо, — говорит директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. — У нефтяников ещё есть пространство для повышения цен, чтобы компенсировать свои растущие расходы. Автомобилисты должны быть готовы к дальнейшему подорожанию бензина в рамках инфляции (по прогнозам, она составит 4,3% за год).

С начала года бензин подорожал на 1,7%, напоминает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, эта динамика абсолютно укладывается в прогноз правительства о том, что максимальный рост цен до конца года может быть на уровне инфляции. Так что до конца года бензин вполне может прибавить в цене ещё 2,6%.

— Рентабельность независимых АЗС, которые обслуживают порядка 60% топливного рынка, вновь оказывается под ударом и в среднем снизилась до 7%, — говорит эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Это связано с тем, что они закупают топливо у перекупщиков. Для того чтобы покупать более дешёвое топливо на бирже, нужно вносить предоплату, а у независимых АЗС нет на это денег. В любом случае стоимость топлива в России будет стремиться к среднеевропейской. И до конца года цена на бензин может достигнуть 50 рублей за литр.

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