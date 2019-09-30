Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Руины 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС Группе репортеров удалось получить доступ к пункту управления 4-го энергоблока АЭС в Чернобыле
Фоторепортажи
21«Зима ворвалась без предупреждения»
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
12:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти не будут принуждать предприятия участвовать в эксперименте по введению четырехдневки

Предприятия—участники национального проекта по повышению производительности труда не обязаны вводить четырехдневную рабочую неделю, рассказал порталу «Будущее России. Национальные проекты» замглавы Минэкономики Петр Засельский. Он отметил, что ни одно из них не выразило заинтересованности в сокращении рабочих часов.

Источник: AP 2019

«Если говорить о предприятиях нашего нацпроекта, я хочу подчеркнуть, что никаких обязательств по участию предприятий в эксперименте по четырехдневной рабочей неделе точно нет», — сказал Засельский.

Смысл в том, что если предприятия вдруг захотят попробовать такой режим работы, то они могут высказать такое желание, но пока ни одно из предприятий-участников не высказало никакой заинтересованности.
Петр Засельский
Новость
Когда станет реальной четырехдневная рабочая неделя

По его словам, нацпроект направлен на то, чтобы сделать рабочий день полезным, «чтобы максимальное количество рабочего времени уходило на созидание, а не на простаивание». Тем не менее замминистра считает, что сокращение рабочей недели может быть полезным для ряда профессий.

«Творческие профессии плюс профессии, которые не требуют постоянного присутствия, такие форматы есть среди разработчиков программного обеспечения. Есть компетенции, которые не востребованы весь рабочий день, и такие люди стремятся участвовать в нескольких проектах в разных компаниях (например, дизайнеры). В таких случаях нужно обеспечить желание работника и работодателя иметь установленные законодательством трудовые отношения», — объясняет господин Засельсий.

Премьер-министр Дмитрий Медведев летом поручил Минтруду рассмотреть перспективы введения четырехдневной рабочей недели и оценить последствия для экономики. Позже глава правительства попросил не воспринимать его слова буквально.

Медведев считает, что нужно создать более гибкое трудовое законодательства, чтобы у работодателей была возможность сокращать рабочее время.
Читайте также
Сколько часов длится рабочая неделя в разных странах мира
Источник:©Аргументы и факты
 Зеленский спровоцировал скандал в США
Путин не смог достойно ответить США
Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову
Россияне назвали сумму, за которой следует порог бедности
В Бразилии зафиксирован разгром со счетом 56:0
Стало известно о разногласиях Собчак и «Первого канала»
На юге Канады прошел сильный снегопад (фото)
Монике Беллуччи — 55: самые страстные фото итальянской дивы
В Гидрометцентре прогнозируют наступление бабьего лета
Здоровье
Большинство россиян неправильно лечат гипертонию Об этом рассказал врач.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Водительское удостоверение станет иным: подробности от ГИБДД Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о том, каким будет электронное водительское удостоверение в России
Кино
Монике Беллуччи — 55: самые страстные фото итальянской дивы Итальянская актриса и модель, признанная красавица отмечает юбилей
Недвижимость
Сделать ремонт и выжить. Как выбрать цвет стен в интерьере
В Пекине открылся самый большой в мире аэропорт — в форме морской звезды
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Дети
Ребенок не разговаривает: когда это повод для беспокойства А когда волноваться не стоит
Леди
Светлана Лобода кардинально сменила прическу (фото) Певица экспериментирует с имиджем.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь