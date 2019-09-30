«Мы подходим к пику добычи»: WSJ рассказала о замедлении сланцевого бума в США

WSJ указывает, что замедление было ожидаемым, так как в прошлом году рост был очень высок — добыча увеличилась с 10 млн баррелей в день в январе до 12 млн баррелей в декабре. Теперь американское Министерство энергетики сообщает, что добыча нефти к концу года вырастет до 12,2 млн баррелей за день.
Отчасти замедление связано с тем, что многие скважины были пробурены слишком близко друг к другу, а места добычи иссякают раньше ожидаемого, отмечала WSJ ранее.
Кроме того, позволившие достичь рекордного уровня добычи технологии уже не так эффективны, пишет газета.
«Мы подходим к пику добычи и пику возможностей этих скважин», — заявил WSJ управляющий директор инвестбанка Evercore ISI Джеймс Вест. Уменьшающиеся возможности скважин говорят о том, что компаниям нужно будет «выжимать» из них все больше даже для того, чтобы просто сохранить нынешний уровень добычи, подчеркивает газета.
Не стимулирует рост добычи и увеличение цен на нефть, пишет WSJ.
Газета отмечает, что атака на саудовские предприятия заставила стоимость сырья подскочить, но даже ее стабильный рост не смог бы оказать на происходящее значительное влияние. Эксперты IHS Markit считают, что американская добыча сланцевой нефти к 2020 году вырастет на 480 000 баррелей при цене $62 за баррель. И даже гипотетический рост цены на $10 увеличит добычу только на 200 000 баррелей в день, что гораздо медленнее того роста, который она показывала в прошлом году.
В то же время некоторые эксперты верят, что добыча сланцевой нефти продолжит расти. Компания Rystad Energy указывает, что пика добыча достигнет примерно в 2030 году и составит около 14,5 млн баррелей. WSJ пишет, что продолжиться рост может благодаря увеличивающемуся участию крупных компаний — таких как Exxon Mobil и Chevron, наиболее быстро наращивающих добычу в американском Пермском бассейне и Нью-Мексико.