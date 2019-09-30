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19:24 (мск), источник: Ведомости

Средняя ставка ипотеки упала ниже 10% впервые с января

В августе банки снизили стоимость кредитов на 33 процентных пункта.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Средневзвешенная ставка ипотеки, выданной в течение месяца, в августе впервые с января ушла ниже отметки в 10%: она достигла 9,91% годовых, сообщил в понедельник ЦБ. В июле ставка была на 33 процентных пункта (п. п.) выше — тогда ипотеку выдавали в среднем под 10,24% годовых.

Впрочем, к прошлогодним значениям ставка ипотеки пока не вернулась: в августе 2018 г., по данным регулятора, ипотеку можно было взять под 9,42% годовых.

Выдачи тоже пока уступают прошлогодним: в августе банки выдали 106 868 ипотечных кредитов — это на 6,5% больше, чем в июле, но на15,3% меньше, чем в августе 2018 г., следует из статистики регулятора.
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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 6 сентября после заседания совета директоров объяснила некоторое снижение темпов роста ипотеки ростом ставок и снижением в связи с этим интереса заемщиков к рефинансированию кредитов. Она также указала, что переход застройщиков на систему эскроу-счетов может привести к временному повышению стоимости жилья и ставок по ипотеке.

В июле — августе ставки ипотеки опустили все банки из топ-20 по величине ипотечного портфеля, причем некоторые — не один раз. В частности, ипотека подешевела в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке и др. Новый виток снижения ставок ждет рынок в октябре. Так, об удешевлении ипотеки в среднем на 0,3 п. п. с 1 октября сегодня уже объявил Сбербанк. В результате минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке опустится до 7,3% годовых, на готовое жилье — до 8,8% (с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на Домклик»).

В августе банки продолжали отыгрывать два снижения ключевой ставки Центробанком, говорит главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. 17 июня ЦБ впервые более чем за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п., а потом еще на столько же 26 июля до 7,25% годовых.

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«В результате ключевая ставка вернулась к значениям августа прошлого года. Но банкам требуется больше времени, чтобы вернуть к тем же значениям ставки по ипотеке, так как они не успевают быстро снижать стоимость фондирования», — указывает Монастыршин. Плюс ЦБ с начала года повысил нормативы ликвидности, и банки начали сокращать премию ставки депозитов к ключевой — им нужно привлекать вклады, чтобы соблюдать нормативы, а повышенная ставка депозитов не позволяет слишком снизить ставки ипотеки, говорит он. Кроме того, год назад инфляция была значительно ниже — менее 3%, это исторический минимум, напоминает Монастыршин.

Средневзвешенная ставка все еще превышает прошлогоднюю на 0,5 п. п. — для клиента это большая разница, замечает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. При этом до сих пор нет особого потенциала для рефинансирования, рост которого мог бы подстегнуть выдачи, полагает он.:

Дорогие кредиты, выданные под 12% годовых, уже давно рефинансированы, а по сравнению с пиком этого года — 10,56% на 1 мая — ставка снизилась не настолько сильно, чтобы клиенты массово пошли за рефинансированием.
Юрий Грибанов
гендиректор Frank RG

Значительный рост этого сегмента возможен только при резких снижениях ключевой ставки, но сейчас ЦБ очень плавно смягчает денежно-кредитную политику, указывает Грибанов.

Впрочем, пока банки еще не успели отыграть сентябрьское снижение ключевой ставки, обращает внимание Монастыршин. 6 сентября ЦБ снизил ставку еще на 0,25 п. п. — теперь она составляет 7%. С учетом этого снижения, а также еще одного возможного снижения ставки в декабре, к концу года ипотека может подешеветь до 9,5% годовых, предполагает Монастыршин. По оценке Грибанова, до конца года ЦБ может снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. еще один или два раза, соответственно, средневзвешенная ставка по ипотеке также может опуститься на 0,25−0,5 п. п.

Анна Третьяк

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