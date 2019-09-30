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19:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Ar, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay. Хотя эти суда можно было бы эксплуатировать только на каботажных маршрутах внутри России, собеседники «Ъ» и юристы опасаются, что их все равно придется поставить на прикол на неопределенное время, пока санкции не будут сняты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Проект «Ямал СПГ» может лишиться возможности использовать шесть танкеров Arc7, построенных совместным предприятием канадской Teekay и китайской Cosco. Таков эффект санкций США, наложенных 25 сентября на две входящие в группу Cosco компании — Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co и Cosco Shipping Tanker (Dalian).

Санкции были введены за якобы перевозки иранской нефти. Вторая из этих компаний напрямую владеет 50% China LNG Shipping Limited (CLNG), вследствие чего CNLG также попадает под санкции. А сам CNLG владеет 50% в СП с Teekay, которое также теперь «соответствует определению заблокированного лица (blocked person) по правилам OFAC (управления контроля активов Минфина США.— “Ъ”)», следует из сообщения Teekay. Канадская компания заявляет, что ищет способы разрешения ситуации.

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СП Teekay и Cosco должно было поставить проекту шесть судов: «Эдуард Толль», «Рудольф Самойлович», «Николай Евгенов», «Владимир Воронин» (уже работают), «Георгий Ушаков» (идет в Сабетту после испытаний) и «Яков Гаккель» (проходит испытания на верфи в Южной Корее).

Теперь со всеми этими судами не имеют права работать американские компании и граждане, а, учитывая экстерриториальный характер санкций, им фактически закрыт доступ в иностранные порты, говорят собеседники «Ъ» в отрасли.

В зоне риска также находятся еще пять танкеров Arc7, которые должен поставить Dynagas в партнерстве с CLNG и китайской Sinotrans & CSC. Хотя в этом проекте у CLNG только 25,5% и напрямую он не попадает под санкции, правила OFAC рекомендуют «с осторожностью оценивать возможность трансакций с незаблокированными лицами, в которых блокированные лица владеют существенной долей, но меньшей чем 50%». Наконец, еще три танкера Arc7 должна поставить совместная компания (50% на 50%) японской MOL и другой структуры Cosco — Shanghai LNG. Это сестринская структура по отношению к CLNG и не попадает под веденные санкции, однако сам факт введения санкций против Cosco создает определенные риски, признают собеседники «Ъ» на рынке.

Таким образом, действия США в отношении Cosco прямо или косвенно ставят под угрозу работу 14 из 15 танкеров Arc7 для «Ямал СПГ» — кроме «Кристофа де Маржери», принадлежащего «Совкомфлоту».

В НОВАТЭКе обещали прокомментировать ситуацию позднее.

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Некоторые собеседники «Ъ» в отрасли считают ее последствия для «Ямал СПГ» неприятными, но не драматическими.

Так, один из них напоминает, что танкеры Arc7, как планируется, будут ходить внутри России — из Сабетты к пунктам перевалки в Мурманске и на Камчатке. Перевалка «борт в борт» в районе Мурманска начнется уже в октябре, а деятельность в норвежском Хоннингсвоге, где суда проекта обслуживались до сих пор, уже сворачивается. При этом возникнут проблемы с техническим менеджментом (ремонт и докование этих танкеров, как правило, происходят на европейских верфях) и, вероятно, со страхованием судов, говорят собеседники «Ъ».

Источник «Ъ» в отрасли, знакомый с применением санкций, отмечает, что формально они запрещают только взаимодействие с американскими резидентами.

Китайские компании при необходимости смогут и перестраховать суда, и провести их ремонт, полагает он.

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Однако другие собеседники «Ъ» придерживаются более мрачного прогноза — если страховое покрытие будет отозвано, суда будут стоять на приколе. Единственная надежда заключается в том, что Teekay получит разрешение от OFAC на работу этих танкеров, как это уже было в случае с перевозками венесуэльской нефти. С этим согласны и опрошенные «Ъ» юристы. «Суда не примет большинство портов мира. Даже китайские грузоотправители, стивидоры, лоцманы, собственники груза и другие, скорее всего, прекратят отношения», — говорит управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Более того, он полагает, что суда нельзя будет использовать даже при каботажных перевозках, так как «комплаенс портов не пустит».

Он напоминает, что в январе этого года в Черном море произошел пожар на судах «Канди» и «Маэстро», находящихся под санкциями США, — они переваливали нефть «борт в борт» именно потому, что российский порт отказался разрешить им заход.

Антон Именнов также отмечает историю с дальневосточными ООО «Судоходная компания “Гудзон”» и сестринским ООО «Приморье Логистика», против которых введены санкции США за якобы поставку нефтепродуктов в КНДР: их флот стоит, в отношении «Гудзона» начата процедура банкротства.

Юрий Барсуков, Татьяна Дятел, Анастасия Веденеева.

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