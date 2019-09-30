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22:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Форекс с ограничением плеча

Банк России может разрешить неквалифицированным инвесторам работать на форексе. Но только с ограничением плеча. Также Банк России считает, что саморегулируемая организация форекс-брокеров должна разработать стандарт защиты потребителя с таким ограничением.

ЦБ: $ 64.6407   +0.23 € 70.7169   +0.40 ММВБ: $ 64.8400   +0.14 € 70.6850   -0.06
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как сообщил в понедельник вечером первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, «в случае если forex community выпустит стандарт защиты потребителя с ограничением плеча, Банк России готов рассмотреть вопрос о допуске к торговле с ограничением плеча и неквалифицированным инвесторам».

При этом ЦБ считает допустимым предоставить форекс-брокерам право осуществлять торговлю инструментами с базовым активом не только валютой, но и ценными бумагами.

В целом, сообщил господин Швецов в ходе прямого эфира с гражданами в рамках Международной недели инвесторов, Банку России не нравится сам продукт, который представляют форекс-брокеры своим клиентам.

«Речь идет о торговле различными валютами с плечом, которое гораздо выше того плеча, которое допускается регулированием на фондовом рынке в рамках маржинальной торговли. Речь идет о 20-м и 50-м плече», — сказал он, отметив, что такой продукт будет доступен только квалифицированным инвесторам, которые хорошо понимают свои риски.

Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, который сейчас обсуждается ко второму чтению в Госдуме, услуги форекс-компаний будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Одним из условий для перехода в категорию квалифицированного инвестора является требование к размеру активов не менее 10 млн руб.

Ассоциация форекс-дилеров (АФД) уже направила свои предложения регулятору. Как сообщил «Ъ» руководитель ассоциации Евгений Машаров, с учетом снижения размера кредитного плеча в Европе АФД предлагает установить стандартом плечо 1 к 20 — для простых неквалифицированных инвесторов, и 1 к 30 — для квалифицированных инвесторов. Также АФД предлагает расширить набор инструментов с базисным активом кроме валютных пар, также на ценные бумаги, товары, сырье и драгоценные металлы.

Полина Смородская

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