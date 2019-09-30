22:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Форекс с ограничением плеча
Банк России может разрешить неквалифицированным инвесторам работать на форексе. Но только с ограничением плеча. Также Банк России считает, что саморегулируемая организация
Как сообщил в понедельник вечером первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, «в случае если forex community выпустит стандарт защиты потребителя с ограничением плеча, Банк России готов рассмотреть вопрос о допуске к торговле с ограничением плеча и неквалифицированным инвесторам».
В целом, сообщил господин Швецов в ходе прямого эфира с гражданами в рамках Международной недели инвесторов, Банку России не нравится сам продукт, который представляют
«Речь идет о торговле различными валютами с плечом, которое гораздо выше того плеча, которое допускается регулированием на фондовом рынке в рамках маржинальной торговли. Речь идет о 20-м и 50-м плече», — сказал он, отметив, что такой продукт будет доступен только квалифицированным инвесторам, которые хорошо понимают свои риски.
Одним из условий для перехода в категорию квалифицированного инвестора является требование к размеру активов не менее 10 млн руб.
Ассоциация
Полина Смородская