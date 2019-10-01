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12:32 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ направит Сбербанку предписание из-за неподключения к Системе быстрых платежей

Центральный банк России направит Сбербанку, не подключившемуся в срок к Системе быстрых платежей (СБП), предписание об устранении нарушения.

ЦБ: $ 65.0670   +0.43 € 70.8449   +0.13 ММВБ: $ 65.0625   +0.20 € 70.9225   +0.26
Источник: Reuters

«Правилами платежной системы Банка России установлено, что все системно значимые кредитные организации должны подключиться к СБП до 1 октября текущего года. В случае нарушения установленных правил в соответствии с законодательством к участнику рынка применяются меры. У нас единые подходы ко всем участникам», — сказано в сообщении пресс-службы ЦБ (цитата по «Прайму»).

В Центробанке добавили, что в настоящий момент 10 из 11 системно значимых банков уже подключились к СБП и активно работают в системе.

«Банку, не подключившемуся в срок к СБП, будет направлено предписание об устранении нарушения», — заявили в ЦБ.

Система быстрых платежей была запущена 28 февраля 2019 года. В настоящее время к системе подключено 20 кредитных организаций, в том числе десять системно значимых банков (последним из которых стал Россельхозбанк). При этом крупнейший банк РФ Сбербанк, несмотря на законодательные требования, так и не подключился к системе.

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