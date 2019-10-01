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11:37 (мск), источник: BFM.ru

Богатых россиян обяжут платить налоги по-новому

Платить налоги в России будут граждане, которые провели в стране 90 дней в году и имеют здесь недвижимость, бизнес и личные контакты. Сейчас срок пребывания в России для признания налоговым агентом составляет 183 дня.

Источник: Reuters

Минфин РФ внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Среди основных положений документа — новый принцип налогообложения состоятельных россиян. Об этом сообщает РБК.

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Согласно проекту, уменьшится срок нахождения в стране в течение года для автоматического признания налоговым резидентом: платить налоги в России обяжут граждан, которые провели в стране 90 дней в году. Сейчас, чтобы утратить налоговую связь с Россией, надо провести в стране менее 183 дней. Этим пользуются многие бизнесмены, чтобы не отчитываться ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.

Поправки также подразумевают, что даже если гражданин находился в России менее 90 дней в году, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей на территории страны.

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