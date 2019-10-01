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12:25 (мск), источник: Российская газета

Россияне нашли выгоду в Системе быстрых платежей

С помощью Системы быстрых платежей россияне стали охотно переводить свои средства на счета в разные банки.

Источник: Reuters

Напомним, что с помощью этой системы можно быстро и легко перевести деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств. Система быстрых платежей была запущена Банком России в конце января этого года.

Как сообщает агентство РИА Новости, с момента старта в системе совершено 2,9 миллиона операций на общую сумму 25,8 миллиарда рублей (данные ЦБ).

Комиссию за переводы взимают пока всего три банка, поэтому россияне активно используют систему для отправки средств, например, с зарплатной карты на счет в том банке, в котором удалось выгодно открыть вклад или получить кредит. Также россияне охотно отправляют с карты на карту небольшие суммы.

Но когда банки начнут взимать комиссии за переводы, перечислять деньги самому себе станет менее выгодно, отмечают аналитики.

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