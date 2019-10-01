13:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Экономический прогноз на октябрь 2019 года
Что будет с рублем, долларом и нефтью.
Начался октябрь, и «Ъ» предлагает свой экономический прогноз на месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.
1. На конец октября я бы ориентировался на небольшое ослабление рубля до уровня 65−66 руб./$. Стало очевидно, что последствия атаки на саудовские предприятия не столь катастрофичны, как казалось в начале, и предложение нефти на мировом рынке не сократилось.
2. На фоне ослабления рубля дефляции точно не будет, и в октябре уровень инфляции составит 0,1−0,2%, максимум 0,3%. Видно, что тренд к сохранению годового уровня рубля в 4% сохранится.
3. Цена на нефть уйдет на уровень ниже $60, но не очень сильно. К концу октября она будет находиться в пределах $58−60 за баррель марки Brent. Геополитика и прежде всего иранский фактор будут оставаться, но Европа консолидированно смягчила позицию по отношению к Ирану, и все говорит за то, что США будут воздерживаться от нагнетания напряженности в регионе.
4. Здесь все спокойно и курс сохранится на уровне конца сентября — $1,1 за евро. Не видно никаких причин, чтобы он менялся в ту или иную сторону.
1. Курс USD/RUB в конце октября составит 63,5 руб./$. Если
2. Инфляция в октябре составит плюс 0.2%. В этом году картина месячной инфляции очень похожа на среднее значение ее динамики за последние несколько лет, единственное — что общий уровень находится существенно ниже.
Серьезных инфляционных рисков за пределами сезонности пока не просматривается.
3. Цена нефти марки Brent составит $60 за баррель. Недавние события в Саудовской Аравии оказали очень кратковременное влияние на нефтяные котировки.
Объемы коммерческих запасов в мире позволяют эффективно демпфировать временные перебои поставок. Поэтому
4. Курс EUR/USD будет $1,1 за евро. Возможно некоторое укрепление евро в рамках нисходящего тренда. Последний обусловлен плохим состоянием европейской экономики и отсутствием у нее возможностей (в отличие от экономики США) для продолжения циклического роста. В этих условиях даже фискальное стимулирование будет иметь очень ограниченное влияние на макропоказатели, не говоря уже о монетарных стимулах.
1. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63−66. Среди основных рисков можно выделить коррекцию фондовых рынков на фоне корпоративной отчетности в США. Это может утянуть за собой и нефть. Техническая картина также не указывает на повышенную вероятность коррекции. На локальном рынке не ожидается событий, которые бы сильно повлияли на курс. Отток нерезидентов из облигаций при курсе ниже 67 если и будет, то незначительный, на курс не повлияет.
2. Сезонный анализ динамики индекса потребительских цен в четвертом квартале на основе данных за последние 17 лет показывает средний прирост в 0,76% месяц к месяцу.
3. Цена на нефть главным образом будет зависеть от новостей из Саудовской Аравии и США. Не исключаю повышенную волатильность в течение месяца, но цена, вероятнее всего, удержится в коридоре $60−70. Ожидаем рост добычи в США и сохранение дефицита на уровне не менее 1,5 млн баррелей в сутки. Это удержит котировки от резкого падения.
4. Евро будет в сильной зависимости от того, возобновится ли в США программа количественного смягчения и какой будет срок выхода Великобритании из ЕС. Появление определенности в этих вопросах вернет курс к отметке $1,12 за евро. Если никакой ясности в этих вопросах не появится, евро продолжит торговаться в диапазоне $1,09−1,1.
1. В октябре курс останется в интервале 64−65 руб./$ и особых причин для падения нет. Дело в том, что в ближайшее время ожидается, что ФРС объявит новую программу количественного смягчения, соответственно, это должно, с одной стороны, ослабить доллар, с другой стороны, после событий в Саудовской Аравии мы видим, что при существенном росте цены на нефть укрепления рубля по большей части 63 с копейками не происходит. Получается, что вилка 64−65 рублей наиболее вероятная, учитывая то, что цены на нефть останутся на нынешних уровнях.
2. Учитывая ту политику, которую проводит ЦБ, и достаточно высокие кредитные ставки и существенные ограничения по выдаче потребкредитов, все это говорит о том, что ЦБ будет продолжать свою политику поддержания низкой инфляции, поэтому, скорее всего, мы увидим в октябре незначительный ее рост, в пределах десятой доли процента,
3. Цена на нефть марки Brent, скорей всего, будет оставаться в пределах $60−65 за баррель. Все усилия американцев дестабилизировать рынок с целью повышения цены на нефть пока особого влияния на мировые уровни не оказывают, дело в том, что сам объем добычи в США находится на достаточно высоком уровне, что поддерживает физические поставки нефти на мировые рынки. Борьба США с Ираном уже отыграна и заложена в цены на нефть, а остальные страны, которые поддерживают соглашения ОПЕК+, будут стараться стабилизировать цены на тех уровнях, которые я прогнозирую, и думаю, что в октябре им это удастся.
4. В октябре есть основания предполагать, что евро может слегка укрепиться к доллару потому, что программа количественного смягчения, которую запускают США, должна ослабить доллар. Ставка в еврозоне, скорее всего, останется на текущих уровнях, а вот ставка ФРС, вполне вероятно, может снизиться, соответственно, это тоже может привести к незначительному, но укреплению евро. Если мы говорим про абсолютные цифры, соотношения, то я бы их прогнозировал на текущем уровне и, может быть, минус 3−4% по текущему уровню.