17:08 (мск), источник: Интерфакс
Туристический сезон на Канарах оказался под угрозой из-за банкротства Thomas Cook
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — Туристический сезон на Канарских островах оказался под угрозой
«Компания Thomas Cook была вторым по количеству туристов туроператором на Канарских островах. Кроме того, британцы составляют четверть турпотока на этом направлении.
По данным корпорации по туризму региона, в августе на островах отдохнули 457 тыс. граждан Великобритании, это около 24% от общего количества туристов.
По словам гендиректора сети beCordial Hotels & Resorts Николаса Вильялобоса, доля британских туристов туроператора в его гостинице составляла от 20% до 25%. «Банкротство компании было для нас сильным ударом, но мы предвидели его, поэтому мы провели диверсификацию и обеспечили загрузку другими туристами», — приводит газета его слова.
«Руководство решило перевести клиентов в другой отель, чтобы не нести убытки. В течение двух недель ожидается прибытие туристов из стран Скандинавии», — пишет El Pais со ссылкой на руководство гостиницы.
Как отмечает газета, ликвидация Thomas Cook отразится не только на турбизнесе, но и грозит увольнением тысячам сотрудников гостиничного бизнеса Канарских остров.
Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил 28 сентября, что компании, пострадавшие от банкротства Thomas Cook, могут временно отложить выплаты социального обеспечения, чтобы продолжить работу. «Способность отелей оправиться после ликвидации британского холдинга будет зависеть только от степени их зависимости от туроператора», — пишет газета.
По состоянию на 25 сентября на Канарских островах оставалось 35 тыс. клиентов Thomas Cook. Согласно планам правительства, клиенты из Великобритании будут возвращены в страну с 23 сентября по 6 октября.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что ассоциация отелей Тенерифе Ashotel в связи с банкротством Thomas Cook предложила правительству принять незамедлительные меры, включая уменьшение топливных сборов для рейсов на Канарские острова и обратно, снижение стоимости билетов на перелеты между островами и континентальной Испанией, проведение специальной рекламной кампании в Великобритании, Германии и скандинавских странах перед началом зимнего сезона.
Также в ассоциации рекомендуют властям отсрочить до конца летнего сезона 2020 года период уплаты взносов в фонд социального страхования для сотрудников туристических компаний Канарских островов.
«Отелям, которые несут убытки
Старейший британский туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о ликвидации. Компания прекратила все полеты, аннулирует туры и брони.
Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился