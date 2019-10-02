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1 октября, источник: РИА Новости

Эксперт прокомментировал планы Эквадора выйти из ОПЕК

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Выход Эквадора из ОПЕК не должен повлиять на политику организации, поскольку необходимость координации усилий по стабилизации ситуации на рынке очевидна, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Источник: AP 2019

Ранее в понедельник министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов Эквадора заявило, что страна планирует выйти из ОПЕК с января 2020 года. Решение ведомство объяснило необходимостью увеличения доходов Эквадора.

«Эквадор является одним из самых маленьких членов ОПЕК по добыче — его доля в общей добыче организации менее 1%. Уход Эквадора не должен повлиять на политику ОПЕК, сейчас очевидно, что без координации цены могут обрушиться, на рынке избыток предложения», — сообщил Маринченко.

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По мнению эксперта, другие члены ОПЕК, вероятно, отнесутся к решению Эквадора с пониманием, поскольку финансовое положение страны существенно хуже, чем других членов организации (Fitch рейтингует Эквадор на уровне «B-»). Улучшить же ситуацию можно за счет роста добычи нефти.

«В этих условиях понятно, что вклад в общее дело стабилизации цен не может являться для страны безусловным приоритетом», — резюмирует Маринченко.

Эквадор присоединился к ОПЕК в 1973 году. Девятнадцать лет спустя, в 1992 году, он добровольно приостановил свое членство и снова возобновил его в 2007 году. Согласно данным сентябрьского доклада ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, добыча нефти Эквадора в августе составила 537 тысяч баррелей в сутки. Страна входит в число членов организации с самым небольшим объемом добычи нефти.

Одновременно, Эквадор является участником сделки ОПЕК+. Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В том числе, Эквадор обязался сокращать добычу на 16 тысяч баррелей в сутки, до 508 тысяч баррелей в сутки.

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