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14:25 (мск), источник: ТАСС

Социологи назвали средний размер ежедневного чека россиян

По данным холдинга «Ромир», на минувшей неделе он составил 558 рублей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Средний ежедневный чек россиян по итогам прошедшей недели практически не изменился и составил 558 рублей, свидетельствуют данные холдинга «Ромир», имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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Индекс недельного среднего чека показывает динамику среднего значения стоимости покупок домохозяйств, совершенных в течение недели. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств.

«На минувшей неделе, с 23 по 29 сентября, средний чек, как и недельные расходы, продемонстрировал стабильность. Так, недельный средний чек практически не изменился, потеряв лишь 7 копеек относительно значений предыдущей недели. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек снизился на 2,2% или на 12 рублей 50 копеек. Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 39-й неделе оказался выше на 1,8% или 9 рублей 60 копеек», — говорится в сообщении.

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