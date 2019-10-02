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11:32 (мск), источник: Ведомости

Бизнес не хочет переводить сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

Эксперты уверены, что пока это в принципе невозможно.

Источник: AP 2019

Более 80% российских компаний не считают переход на четырехдневную рабочую неделю необходимым и экономически оправданным. К такому выводу пришли эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) после проведенного в сентябре опроса. В нем участвовали 420 респондентов, среди которых — представители крупного и малого бизнеса. «Ведомости» ознакомились с результатами исследования, представитель союза подтвердил их подлинность.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что будущее за четырехдневной рабочей неделей. Но бизнес настроен скептически. На переход потребуется больше пяти лет, уверена десятая часть опрошенных РСПП.

Придется дополнительно нанимать сотрудников, чтобы обеспечить непрерывную работу, а это приведет к росту издержек и повышению стоимости продукции, обеспокоены две трети компаний.

Также возникнет проблема с квалифицированными кадрами, считают около 39% опрошенных.

Минтруд разделяет такие опасения. 1 октября он направил в правительство доклад о возможности сократить рабочую неделю с пяти до четырех дней. Резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, говорится в сообщении Минтруда, например, может привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции.

Но если уровень зарплат сохранится, то сокращение будет способствовать охране здоровья и повышению эффективности труда, считают в министерстве.
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В целом, компании видят возможности сократить рабочую неделю. Но нужно повысить производительность труда (об этом сказали 44,1% респондентов), осуществить переход к четырехдневной рабочей неделе без повышения зарплат сотрудникам (40,5%), предоставить гарантии и компенсации, дополнительные отпуска (28,4%) и изменить технологии (27,7%), говорится в исследовании РСПП.

Инициативу нельзя понимать слишком буквально, «это, конечно, не сию секунду», говорил Медведев в августе. Некоторым работодателям переход на четырехдневную рабочую неделю можно предложить, но в целом по стране — не скоро, говорил в начале сентября министр труда Максим Топилин (его слова передавал «Интерфакс»). Уменьшение количества рабочих часов он назвал перспективой, а четырехдневную рабочую неделю — абстракцией. Всерьез эта тема в правительстве не обсуждается, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Сейчас в России установлена 40-часовая рабочая неделя. Но можно построить график так, что человек будет занят четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день, объяснял Медведев в сентябре. По Трудовому кодексу можно устанавливать гибкий график при согласии работников и работодателей, указывает Минтруд. Но такая практика не распространена, замечает управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина.

Чтобы перейти на четырехдневную рабочую неделю без сокращения ВВП, нужно повысить производительность труда на 25%, говорит главный экономист ING по России Дмитрий Долгин.
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В 2017 г. производительность выросла всего на 1,9%. Для ее повышения необходимо, чтобы компании, исчерпавшие потенциал, уходили с рынка, а работники переходили в быстро растущие организации, писали в августе аналитики департамента исследования и прогнозирования ЦБ (выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора). Президент Владимир Путин в 2012 г. ставил задачу увеличить производительность труда в 1,5 раза до 2018 г., но выполнить ее не удалось. В новом майском указе 2018 г. Путин поручил обеспечить годовой темп ее роста на средних и крупных несырьевых предприятиях не ниже 5%. Минэкономразвития подготовило программу ускорения производительности, по прогнозу министерства, при оптимистичном сценарии реализация программы добавит до 1 п. п. роста ВВП в 2021 г.

В России снижается численность рабочей силы — по итогам 2018 г. она сократилась на 0,1% к прошлому году, в 2017 г. — на 0,7%, говорится в материалах Минэкономразвития: в 2019 г. снижение продолжается и за первое полугодие составило 1,2% годовых. Демографические прогнозы значительного роста рабочей силы в ближайшее время не предполагают, говорит Долгин. Быстрее всего сокращается число занятых людей в возрасте 25−29 и 50−54 лет, оценивали аналитики ЦБ. Сокращение трудоспособного населения — ключевой риск для России, неоднократно предупреждали ЦБ и Минфин.

Анна Червонная

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