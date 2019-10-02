11:32 (мск), источник: Ведомости
Бизнес не хочет переводить сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
Эксперты уверены, что пока это в принципе невозможно.
Более 80% российских компаний не считают переход на четырехдневную рабочую неделю необходимым и экономически оправданным. К такому выводу пришли эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) после проведенного в сентябре опроса. В нем участвовали 420 респондентов, среди которых — представители крупного и малого бизнеса. «Ведомости» ознакомились с результатами исследования, представитель союза подтвердил их подлинность.
В июне
Также возникнет проблема с квалифицированными кадрами, считают около 39% опрошенных.
Минтруд разделяет такие опасения. 1 октября он направил в правительство доклад о возможности сократить рабочую неделю с пяти до четырех дней. Резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, говорится в сообщении Минтруда, например, может привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции.
В целом, компании видят возможности сократить рабочую неделю. Но нужно повысить производительность труда (об этом сказали 44,1% респондентов), осуществить переход к четырехдневной рабочей неделе без повышения зарплат сотрудникам (40,5%), предоставить гарантии и компенсации, дополнительные отпуска (28,4%) и изменить технологии (27,7%), говорится в исследовании РСПП.
Инициативу нельзя понимать слишком буквально, «это, конечно, не сию секунду», говорил Медведев в августе. Некоторым работодателям переход на четырехдневную рабочую неделю можно предложить, но в целом по стране — не скоро, говорил в начале сентября министр труда Максим Топилин (его слова передавал «Интерфакс»). Уменьшение количества рабочих часов он назвал перспективой, а четырехдневную рабочую неделю — абстракцией. Всерьез эта тема в правительстве не обсуждается, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника.
Сейчас в России установлена 40-часовая рабочая неделя. Но можно построить график так, что человек будет занят четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день, объяснял Медведев в сентябре. По Трудовому кодексу можно устанавливать гибкий график при согласии работников и работодателей, указывает Минтруд. Но такая практика не распространена, замечает управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина.
В 2017 г. производительность выросла всего на 1,9%. Для ее повышения необходимо, чтобы компании, исчерпавшие потенциал, уходили с рынка, а работники переходили в быстро растущие организации, писали в августе аналитики департамента исследования и прогнозирования ЦБ (выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора). Президент Владимир Путин в 2012 г. ставил задачу увеличить производительность труда в 1,5 раза до 2018 г., но выполнить ее не удалось. В новом майском указе 2018 г. Путин поручил обеспечить годовой темп ее роста на средних и крупных несырьевых предприятиях не ниже 5%. Минэкономразвития подготовило программу ускорения производительности, по прогнозу министерства, при оптимистичном сценарии реализация программы добавит до 1 п. п. роста ВВП в 2021 г.
В России снижается численность рабочей силы — по итогам 2018 г. она сократилась на 0,1% к прошлому году, в 2017 г. — на 0,7%, говорится в материалах Минэкономразвития: в 2019 г. снижение продолжается и за первое полугодие составило 1,2% годовых. Демографические прогнозы значительного роста рабочей силы в ближайшее время не предполагают, говорит Долгин. Быстрее всего сокращается число занятых людей в возрасте 25−29 и 50−54 лет, оценивали аналитики ЦБ. Сокращение трудоспособного населения — ключевой риск для России, неоднократно предупреждали ЦБ и Минфин.
Анна Червонная