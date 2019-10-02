Расширен список профессий, дающих право на упрощенное получение гражданства

Ранее сообщалось, что закон, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства РФ в упрощенном порядке, вступил в силу в России со 2 октября.
«Утвердить прилагаемый перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке», — говорится в документе.
В список вошли такие профессии, как агроинженер, ветеринар, воспитатель, рыбовод, токарь, редактор, математик, энтомолог и врачи различных специальностей.
Всего в списке указаны 135 различных профессий, которые дают право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
С полным списком можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.