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12:11 (мск), источник: RNS

ФАС ответила на прогноз роста цен на яйца и сахар

Цены производителей на яйца, сахар в текущий момент существенно — на 30% — снизились по сравнению с январем, в период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное повышение цен на эти продукты, однако предпосылок для их существенного роста нет, заявила RNS заместитель начальника управления контроля АПК ФАС России Ирина Епифанова.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время цены производителей на яйца, сахарный песок и мясо птицы по сравнению с январем 2019 года существенно снизились, к примеру на сахарный песок и яйца такое снижение составляет до 30%. Как показывает практика предыдущих лет, в период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное повышение цен на указанные продукты. Однако ФАС не видит предпосылок для их существенного роста», — сказала она.

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Кроме того, ФАС и ранее отмечала высокий уровень конкуренции для рынка молочной продукции.

Цены на нее во многом определяются покупательной способностью населения, отметила Епифанова.

«В связи с этим какая-либо прямая связь между возможным ростом себестоимости продукции в связи с введением электронной сертификации и маркировки и ценами для конечного потребителя в условиях конкурентного рынка и ограниченности покупательной способности населения, по мнению ФАС России, отсутствует», — добавила она.

В пресс-службе Минпромторга RNS заявили, что в связи с маркировкой молочной продукции то не ожидают никаких сбоев в рознице и не считают, «что внедрение цифровой маркировки может стать причиной роста цен на товары».
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Ранее газета «Известия» со ссылкой на прогноз Ассоциации компаний розничной торговли сообщила, что продукты питания по итогам 2019 года подорожают на 3−3,5%, что не превысит уровень инфляции. По данным издания, в октябре-ноябре больше всего могут подорожать яйца, мясо птицы и сахар.

Также газета отмечала, что в перспективе может повыситься и стоимость молочной продукции, в том числе из-за введения с 1 ноября электронной ветеринарной сертификации, так как «с июля ритейл участвует еще и в эксперименте по маркировке молочной продукции,…фактически сетям придется исполнять требования по внедрению сразу двух систем прослеживаемости товаров».

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