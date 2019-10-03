ФАС ответила на прогноз роста цен на яйца и сахар

«В настоящее время цены производителей на яйца, сахарный песок и мясо птицы по сравнению с январем 2019 года существенно снизились, к примеру на сахарный песок и яйца такое снижение составляет до 30%. Как показывает практика предыдущих лет, в период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное повышение цен на указанные продукты. Однако ФАС не видит предпосылок для их существенного роста», — сказала она.
Цены на нее во многом определяются покупательной способностью населения, отметила Епифанова.
«В связи с этим какая-либо прямая связь между возможным ростом себестоимости продукции в связи с введением электронной сертификации и маркировки и ценами для конечного потребителя в условиях конкурентного рынка и ограниченности покупательной способности населения, по мнению ФАС России, отсутствует», — добавила она.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на прогноз Ассоциации компаний розничной торговли сообщила, что продукты питания по итогам 2019 года подорожают на 3−3,5%, что не превысит уровень инфляции. По данным издания, в октябре-ноябре больше всего могут подорожать яйца, мясо птицы и сахар.
Также газета отмечала, что в перспективе может повыситься и стоимость молочной продукции, в том числе из-за введения с 1 ноября электронной ветеринарной сертификации, так как «с июля ритейл участвует еще и в эксперименте по маркировке молочной продукции,…фактически сетям придется исполнять требования по внедрению сразу двух систем прослеживаемости товаров».