Что нас ждёт в 2020 году: новые налоги и слежка за банковскими операциями онлайн

«Физики». Налоговые резиденты и нерезиденты Что поменяется?
Срок пребывания в России для получения статуса налогового резидента может сократиться со 183 до 90 дней. Налоговую ставку по НДФЛ для резидентов и нерезидентов установят в размере 13%.
Бизнесменов и индивидуальных предпринимателей из России и из-за рубежа, а также лиц, проводящих за границей значительную часть времени.
Срок для признания налоговым резидентом уменьшается со 183 до 90 дней, а налоговая ставка по НДФЛ уравнивается для резидентов и нерезидентов аналогично налоговой ставке на доходы резидентов в размере 13%.
Минфин также предлагает «установить более гибкие критерии определения налогового резидентства физических лиц».
Их предлагают применять, когда человек находится в стране меньше срока, необходимого для признания его налоговым резидентом Российской Федерации, но тем не менее «центр его жизненных интересов» находится в России.
Парадоксально, но мера, которая призвана облегчить жизнь бизнесменов, вынужденных перемещаться между разными юрисдикциями, может сыграть наоборот. Если срок составляет 90 дней, то человек может одновременно оказаться налоговым резидентом сразу нескольких стран. Потребуются нормативные усилия, чтобы он не платил налог за одни и те же доходы несколько раз.
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин заявил «Секрету фирмы», что эти изменения могут коснуться даже тех, кто не занят в бизнесе.
«Человек считается налоговым резидентом, если у него в России есть бизнес или родственники. Эти изменения могут коснуться и обычных людей. К примеру, программист уехал в США, а в России у него живёт мама. Допустим, он приезжает сюда на две недели. И его могут признать налоговым резидентом РФ. Это будет означать, что заработанные в США деньги будут облагаться налогом и здесь. Поэтому необходима одна существенная поправка: налог должен взиматься с доходов, полученных на территории Российской Федерации. Если я заработал деньги в Швеции, то должен платить налоги в Швеции, если в России — то в России. Можно сделать исключение для всех офшорных зон или денег, выведенных в офшор».
Новые налоги Что поменяется?
Утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, курортный сбор получат статус налогов, изменится их регулирование, законодательную форму и администрирование налоговой службой.
Бюджетов Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краёв и Крыма, бизнеса в сфере туризма, автобизнеса, операторов связи.
Если предложения Минфина будут приняты, то нас ожидают новые налоги. Они появятся как часть работы по систематизации действующих неналоговых платежей.
Ряд платежей, сегодня имеющих квазиналоговый характер, — утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, курортный сбор, — предлагают включить в Налоговый кодекс.
В качестве причины введения в Налоговый кодекс утилизационного сбора Минфин называет «необходимость обеспечения стабильности правил его исчисления и уплаты, а также предоставления хозяйствующим субъектам дополнительных правовых гарантий при изменении ключевых элементов указанного платежа». То есть регионы получат дополнительные гарантии, что деньги дойдут до бюджета.
Причина для введения туристического сбора — создание дополнительных источников дохода местных бюджетов. Сейчас в качестве эксперимента действует неналоговый платеж: курортный сбор за пользование туристической инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Министерство рассчитывает, что средства пойдут на финансирование строительства, ремонта и благоустройства природных, исторических и социально-культурных объектов.
Как считает Максим Блант, новые налоги — «отчасти это требование бизнеса хоть как-то упорядочить огромное количество поборов, а заодно и подсчитать реальную налоговую нагрузку на бизнес в России. Отчасти да — желание прибить гвоздями часть этих платежей».
С ним согласен и директор по экономической политике ВШЭ Юрий Симачёв: «В России много разных платежей, которые не имеют формы налога. Привести их в такую категорию значит ввести другое регулирование, законодательную форму и администрирование налоговой службой. Очень важно, как будет выглядеть соответствующий налог и система штрафных санкций. С одной стороны, есть общие задачи: сделать эту сферу более предсказуемой и оставить меньше инициативы за министерствами и ведомствами, которые постоянно придумывают новые платежи. Задача нормальная, здесь вопрос, как всегда, в деталях».
Важный момент: возможно, сажать за «новые» налоги пока не будут. Согласно документу, к неплательщикам утилизационного сбора, налога на доходы операторов сети связи общего пользования и туристического сбора в течение 10 лет не будут применяться меры уголовной ответственности.
Оперативный контроль Что поменяется?
Налоговая служба сможет следить за банковскими операциями налогоплательщиков в режиме онлайн.
Предпринимателей с онлайн-кассами, самозанятых и ИП на «упрощёнке».
Ещё одно новшество, которое коснётся как обычных россиян, так и бизнесменов, — это введение в систему налогового контроля оперативного контроля за трансакциями.
Сейчас в России действуют два основных вида налоговых проверок:
Камеральная (налоговая служба проводит её самостоятельно, изучая ваши декларации и другие документы). Выездная (налоговая служба приезжает к налогоплательщику и изучает документы по месту его нахождения).
Однако, по мнению Минфина, действующие способы неэффективны для контроля за онлайн-кассами, новым приложением для легализации самозанятых граждан и бездекларационным налоговым режимом УСН-онлайн.
Кроме того, оба вида проверок проводят на основе уже сформированной налоговой декларации, а их периодичность и глубина ограничены.
Слухи о том, что в России могут ввести новую форму контроля со стороны налоговиков, появились ещё в феврале 2019 года. Однако тогда эксперты предполагали, что, вероятнее всего, речь идёт о развитии налогового мониторинга. Расширить практику его применения поручил премьер Дмитрий Медведев.
Эксперты ошиблись, вместо развития налогового мониторинга Минфин хочет использовать новую систему. «Миграция оперативного контроля в систему налогового контроля послужит базисом для новых бесконтактных способов контроля и самостоятельного формирования налоговыми органами налоговых обязательств налогоплательщиков», — отмечается в документе Минфина.
Инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин считает, что практика оперативного контроля в перспективе может применяться не только по отношению к самозанятым и предпринимателям на «упрощёнке». «Здесь речь идёт о контроле над деятельностью бизнеса. Так что в оперативном контроле могут быть использованы наработки Центробанка, которые были применены в период банковского кризиса. Они себя достаточно хорошо зарекомендовали», — говорит он.
Налоговый мониторинг Что поменяется?
Минфин подключит к программе налогового мониторинга ещё 51 крупную компанию. В перспективе онлайн-мониторинг заменит камеральные и выездные налоговые проверки.
Госкомпаний и корпораций с оборотом от 3 млрд рублей (к 2022 году порог снизят до 1−2 млрд рублей).
Что касается налогового мониторинга, то Минфин тоже планирует его развивать. По состоянию на 2019 год новым режимом воспользовались 44 компании (половина из них — нефтегазовые). Это предприятия с оборотом от 3 млрд руб., активами на 3 млрд руб. и не менее 300 млн руб. уплаченных налогов за предыдущий год.
Однако несколько госкомпаний (в том числе «Роснефть» и «Зарубежнефть») уже отказались открывать налоговикам онлайн-доступ к своим данным. Из-за особенностей бизнеса они не смогут воспользоваться главным преимуществом режима — сокращением налоговых проверок. Кроме того, корпорации опасаются утечки данных бухгалтерского учёта из-за рисков несоблюдения безопасности.
«В некоторых случаях онлайн-мониторинг действительно может заменить камеральные и выездные проверки. Сам смысл инициативы в том, что, если компания переходит на режим онлайн-контроля, её не должны беспокоить лишними проверками. Но не везде налоговый онлайн-контроль возможен с точки зрения инфраструктуры. Важно, чтобы компании могли протестировать эту систему параллельно с обычной и посмотреть, какие вскроются недостатки», — говорит Юрий Симачёв.
Ближайшее время переходить на налоговый мониторинг будут добровольно. В планах ФНС привлечь к новому режиму ещё больше 50 компаний, среди которых аэропорт Шереметьево, «Совкомфлот» и его «дочка» «СКФ Шельф».
Цифровые компании Что поменяется?
Минфин предложил ввести налог на прибыль крупных IT-компаний с штаб-квартирами в низконалоговых юрисдикциях.
Технологических гигантов, таких как Google и Facebook, а также российских IT-компаний, ушедших в заграничные юрисдикции, но работающих в России.
ИТ-корпорации должны платить в налоги с доходов, полученных на территории России, а не только по месту регистрации штаб-квартиры, считают в Минфине.
Сейчас ИТ-компании предпочитают юрисдикции с наименьшим налогообложением, такие как Ирландия, где ставка налога на прибыль в 12,5%. По данным Национального бюро экономических исследований США, транснациональные компании перевели в низконалоговые юрисдикции практически 40% прибыли, или $600 млрд. Ирландии из этой суммы досталось более $100 млрд.
По мнению Максима Бланта, предлагаемые изменения не будут иметь результата: «Российский Минфин может напридумывать всё, чего его душе будет угодно, но, во-первых, есть действующие соглашения об избежании двойного налогообложения. И попытки обложить Google, Facebook или Pleyrix или ещё кого-то дополнительными налогами эти соглашения нарушают. Все компании, которые официально продают услуги российскому населению, платят тут НДС. То есть налоги они в России платят, как платят страховые взносы за работающих тут сотрудников, НДФЛ и т. д.».
Что произойдёт дальше? Судьбу «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на следующем этапе решат депутаты Госдумы на парламентских слушаниях.