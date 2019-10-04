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03:30 (мск), источник: Известия

Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Минфин подсчитал потери бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках.

Согласно материалам к проекту казны на 2020−2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

При этом если российская нефть марки Urals упадет до $10 и продержится на этой отметке 10 лет, казна не получит 70% годового ВВП, который, например, по итогам 2018 года составил 103 тлрн рублей.
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«Вряд ли Минфин всерьез ожидает такого развития событий. Рассчитывать урон в случае апокалипсиса — это скорее чисто техническая задача», — уверен руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александр Суслин.

В июне 2019 года — на фоне неопределенности перспектив сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи — министр финансов Антон Силуанов не исключал падения цен на нефть до $30 за баррель.

Однако, по данным Минфина, самый реальный вариант — снижение цены до $40 за баррель. В этом случае государственные финансы не пострадают.

При этом эксперты полагают, что сейчас бюджетная система России намного более устойчива к потрясениям, чем в предыдущие кризисы, а объем накопленной подушки безопасности достаточен, чтобы экономика прошла период низких цен на углеводороды без особых потрясений.

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