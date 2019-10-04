Матвиенко пожаловалась на отсутствие реальной отдачи от льгот для нефтяных компаний

«Что касается налоговых льгот, то они должны применяться только тогда, когда они дадут реальную отдачу. Льготы — это инвестиции со стороны государства, а не преференции для избранных, что часто происходит на практике», — сказала Матвиенко на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах бюджета на ближайшие три года.
С другой стороны, сказала спикер верхней палаты, не всегда потенциальные налоговые стимулы используются на практике — например, инвестиционный налоговый вычет.
«Министерство финансов на практике блокирует эту возможность для небогатых регионов, и инвестиции перетекают к более успешным соседям. А что же делать дотационным регионам? Нужно подумать, как сделать этот полезный стимулирующий механизм более универсальным и доступным для всех субъектов Федерации», — заявила Матвиенко.
Речь идет о праве компаний в рамках режима налога на дополнительный доход (НДД) не платить экспортную пошлину на нефть по восьми месторождениям. Правительство внесло эти поправки в Думу в начале июля 2019 года. Законопроект уточняет порядок применения НДД в нефтяной отрасли.