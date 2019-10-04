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13:46 (мск), источник: Ведомости

Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

По его словам, это необходимое условие для распространения специального налогового режима по всей стране.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Власти могут ограничить список профессий для самозанятых. С такой инициативой на парламентских слушаниях в Совете Федерации выступил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов: «Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован». По его словам, появление такого перечня необходимое условие для дальнейшего распространения налогового режима для самозанятых.

Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых начался 1 января 2019 г. в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Он предусматривает, что россияне с годовым доходом до 2,4 млн руб., оказывающие платные услуги без наемных работников, платят налог в размере 4% от дохода при работе с гражданами и 6% — с компаниями.

Новость
Тень не отбрасывает работников

По данным ФНС, самозанятыми в России с начала года зарегистрировались более 200 тыс. человек, из них более 87% никогда не были индивидуальными предпринимателями. Самыми популярными видами деятельности стали перевозка пассажиров, сдача в аренду квартир, оказание услуг в области консультирования, репетиторства и рекламы.

Сейчас в законе нет перечня профессий, которыми могут заниматься самозанятые, но есть пояснения, кто не может быть ими, например, предприниматели, торгующие подакцизными товарами. По словам Силуанова, из-за отсутствия конкретного перечня существуют риски ухода от налогов. «Целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Я сам лично знаю такие случаи», — сообщил он.

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, специальный налог для самозанятых оправдал себя, эксперимент показал хороший результат. Она предложила распространить его на всю страну с 2020 г. Силуанов ранее допускал такую возможность. Замминистра финансов Илья Трунин отмечал, что, в первую очередь, нужно включить в эксперимент регионы-доноры и те субъекты федерации, где находятся города-миллионники.

Александра Чунова, Светлана Ястребова

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