13:46 (мск), источник: Ведомости
Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых
По его словам, это необходимое условие для распространения специального налогового режима по всей стране.
Власти могут ограничить список профессий для самозанятых. С такой инициативой на парламентских слушаниях в Совете Федерации выступил первый
Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых начался 1 января 2019 г. в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Он предусматривает, что россияне с годовым доходом до 2,4 млн руб., оказывающие платные услуги без наемных работников, платят налог в размере 4% от дохода при работе с гражданами и 6% — с компаниями.
По данным ФНС, самозанятыми в России с начала года зарегистрировались более 200 тыс. человек, из них более 87% никогда не были индивидуальными предпринимателями. Самыми популярными видами деятельности стали перевозка пассажиров, сдача в аренду квартир, оказание услуг в области консультирования, репетиторства и рекламы.
Сейчас в законе нет перечня профессий, которыми могут заниматься самозанятые, но есть пояснения, кто не может быть ими, например, предприниматели, торгующие подакцизными товарами. По словам Силуанова,
По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, специальный налог для самозанятых оправдал себя, эксперимент показал хороший результат. Она предложила распространить его на всю страну с 2020 г. Силуанов ранее допускал такую возможность. Замминистра финансов Илья Трунин отмечал, что, в первую очередь, нужно включить в эксперимент
Александра Чунова, Светлана Ястребова