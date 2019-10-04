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15:35 (мск), источник: BFM.ru

Доклад ВШЭ: доходы среднего класса в России падают пятый год подряд

Такой вывод сделала профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова в докладе, который был представлен в рамках российско-французской научной конференции. В Кремле уже заявили, что приняли во внимание это исследование.

Источник: РИА "Новости"

Средний класс в России насчитывает 38,2% населения, следует из доклада «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика». С исследованием выступила профессор Высшей школы экономики Наталия Тихонова в рамках российско-французской конференции, пишет РБК.

В докладе отмечается, что рождение детей и выход на пенсию — главные риски того, чтобы выпасть из этой категории. Автор также отмечает, что благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается.

Растет доля лиц с высшим образованием среди безработных, падает их социальная защищенность. Все меньше на их рабочих местах соблюдается трудовое законодательство. И целый ряд других негативных последствий. То, что получает средний россиянин, не изменилось с 2014 года. При этом, как известно, стоимость жизни за это время выросла довольно значительно.
Наталия Тихонова
профессор НИУ ВШЭ 

Вот что еще рассказала Business FM автор доклада, профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова: «Даже если мы будем ориентироваться на данные Росстата, то, по крайней мере, рост стоимости жизни с учетом инфляции, которую декларирует Росстат, составляет более 20%. Соответственно, реальная покупательная способность у половины населения в целом и среднего класса в частности сократилась на ту же самую величину, то есть на 20−25%».

В своем исследовании Тихонова отмечает: несмотря на то что средний класс в России превышает 38% населения, абсолютно всем характеристикам этой категории соответствуют только 7% граждан.
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Несчастье быть средним

Выводы о снижении доходов среднего класса прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль учтет выводы доклада.

— Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Существует множество разных исследований разных организаций, в том числе и ВШЭ. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания, и, безусловно, наши соответствующие ведомства и министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе. Безусловно, есть сигналы, которые говорят о том, что существует проблема.

Действительно, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает — простая арифметика. Но вы знаете, что многие из этих явлений уже достаточно значительное время назад были приняты во внимание и существует целый набор мер, которые сейчас имплементируются, реализуются правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности. Поэтому работа ведется, но, как говорится, не все сразу.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
Инфографика
Сколько денег выделят на нацпроекты?

— Если я правильно помню, в целях «Стратегии-2020» мы должны были уже на данный момент иметь 50% населения, принадлежащего к среднему классу. Но звучит показатель в 7%. Как вы оцениваете работу правительства, президента в этой связи?

— Одна эта цифра недостаточна для того, чтобы оценивать работу правительства и президента. Было бы неверно оценивать по одному критерию. По объективным и иным сложностям, безусловно, какие-то параметры в полной мере иногда не выполняются, это очевидно. Вместе с тем рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы просто неверно. Но еще раз повторяю, это все принимается во внимание.

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Продукты вписались в треть бюджета

Ряд экспертов считают, что западной теории среднего класса соответствуют не более 10% россиян. Все зависит от того, какие критерии учитывать, говорит макроэкономист Георгий Остапкович. По его мнению, средний класс в России больше:

— Например, к среднему классу мировой банк относит людей, у которых есть достаточно высокий доход — на уровне среднего или даже выше среднего. Они могут позволить себе купить импортные товары из высокотехнологичной бытовой техники, машину, международный отпуск. Главный критерий, который могут позволить себе или своим детям [представители среднего класса], — это обучение не только внутри страны, но и в других странах. Вот этих людей относят к среднему классу. То, что у нас в России средний класс есть, — это, конечно, однозначно.

— А насколько он велик?

— Цифры ходят разные. Они отличаются в связи с тем, кто из исследователей относит кого к среднему классу. Цифры ходят от 7% до где-то 35%, а может быть, даже до 40%. Я думаю, что это реальные цифры. По крайней мере, на уровне 30% есть категория людей, которые частично попадают под даже международные стандарты среднего класса.

Согласно исследованию, каждый десятый житель среднего класса живет в Москве.

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