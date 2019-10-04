15:35 (мск), источник: BFM.ru
Доклад ВШЭ: доходы среднего класса в России падают пятый год подряд
Такой вывод сделала профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова в докладе, который был представлен в рамках
Средний класс в России насчитывает 38,2% населения, следует из доклада «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика». С исследованием выступила профессор Высшей школы экономики Наталия Тихонова в рамках
В докладе отмечается, что рождение детей и выход на пенсию — главные риски того, чтобы выпасть из этой категории. Автор также отмечает, что благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается.
Растет доля лиц с высшим образованием среди безработных, падает их социальная защищенность. Все меньше на их рабочих местах соблюдается трудовое законодательство. И целый ряд других негативных последствий. То, что получает средний россиянин, не изменилось с 2014 года. При этом, как известно, стоимость жизни за это время выросла довольно значительно.
Вот что еще рассказала Business FM автор доклада, профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова: «Даже если мы будем ориентироваться на данные Росстата, то, по крайней мере, рост стоимости жизни с учетом инфляции, которую декларирует Росстат, составляет более 20%. Соответственно, реальная покупательная способность у половины населения в целом и среднего класса в частности сократилась на ту же самую величину, то есть на 20−25%».
Выводы о снижении доходов среднего класса прокомментировал
— Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Существует множество разных исследований разных организаций, в том числе и ВШЭ. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания, и, безусловно, наши соответствующие ведомства и министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе. Безусловно, есть сигналы, которые говорят о том, что существует проблема.
Действительно, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает — простая арифметика. Но вы знаете, что многие из этих явлений уже достаточно значительное время назад были приняты во внимание и существует целый набор мер, которые сейчас имплементируются, реализуются правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности. Поэтому работа ведется, но, как говорится, не все сразу.
— Если я правильно помню, в целях «Стратегии-2020» мы должны были уже на данный момент иметь 50% населения, принадлежащего к среднему классу. Но звучит показатель в 7%. Как вы оцениваете работу правительства, президента в этой связи?
— Одна эта цифра недостаточна для того, чтобы оценивать работу правительства и президента. Было бы неверно оценивать по одному критерию. По объективным и иным сложностям, безусловно,
Ряд экспертов считают, что западной теории среднего класса соответствуют не более 10% россиян. Все зависит от того, какие критерии учитывать, говорит макроэкономист Георгий Остапкович. По его мнению, средний класс в России больше:
— Например, к среднему классу мировой банк относит людей, у которых есть достаточно высокий доход — на уровне среднего или даже выше среднего. Они могут позволить себе купить импортные товары из высокотехнологичной бытовой техники, машину, международный отпуск. Главный критерий, который могут позволить себе или своим детям [представители среднего класса], — это обучение не только внутри страны, но и в других странах. Вот этих людей относят к среднему классу. То, что у нас в России средний класс есть, — это, конечно, однозначно.
— А насколько он велик?
— Цифры ходят разные. Они отличаются в связи с тем, кто из исследователей относит кого к среднему классу. Цифры ходят от 7% до
Согласно исследованию, каждый десятый житель среднего класса живет в Москве.